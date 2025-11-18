Tak Nawrocka nazwała publicznie męża. Wszyscy usłyszeli, co o nim mówi. Ale wpadka

Marta Nawrocka nie znika z pierwszych stron gazet. Media uważnie śledzą każdy jej ruch. Teraz ujawniono, jak publicznie wypowiedziała się o mężu.

Marta Nawrocka została Pierwszą Damą

Marta Nawrocka to Pierwsza Dama o niekonwencjonalnej ścieżce życiowej. Jej oficjalna biografia, zarówno w Kancelarii Prezydenta, jak i w Wikipedii, podkreśla fascynujące przejście od baletu, przez prawo, aż po służbę w mundurze. W młodości poświęciła się tańcowi klasycznemu, kształcąc się w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Gdańsku. Jednak zamiast sceny, wybrała kodeksy prawne, kończąc studia na Uniwersytecie Gdańskim.

W 2007 roku rozpoczęła 18-letnią służbę mundurową, początkowo w Służbie Celnej, a następnie w Służbie Celno-Skarbowej i Krajowej Administracji Skarbowej. Zajmowała się zagadnieniami rodem z filmu akcji, takimi jak zwalczanie nielegalnego hazardu, kontrola sektora spirytusowego i naftowego, walka z grupami przestępczymi oraz ochrona własności intelektualnej.

Prywatnie, od 2010 roku jest żoną prezydenta Karola Nawrockiego i matką trojga dzieci (Daniela, Antoniego i Katarzyny). Funkcję Pierwszej Damy objęła 6 sierpnia 2025 roku, po zwycięstwie męża w wyborach prezydenckich.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Styl Marty Nawrockiej, Pierwszej Damy, to połączenie klasycznej elegancji i nowoczesnej śmiałości. Eksperci modowi jednomyślnie zauważają, że jej kreacje, choć respektują protokół dyplomatyczny, często wprowadzają element innowacji. Ten motyw to klasyka z nutą eksperymentu. Stylizacje żony Karola Nawrockiego wywołują dyskusje. Jedni doceniają nienaganny umiar i proporcje, inni zwracają uwagę, że ubiór Pierwszej Damy powinien być bardziej stanowczą manifestacją stylu.

Szczególnie komentowane są jej kolory, od bezpiecznych pasteli po purpury, które nie zawsze zyskują aprobatę. Marta Nawrocka unika nudy, stawiając na klasyczne kroje, ale z niespodzianką — może to być kontrastowy kołnierz, wyrazisty akcent na jednolitym płaszczu, czy nietradycyjna biżuteria. To właśnie te detale sprawiają, że jej modowe wybory nieustannie stanowią temat do analiz i oceny.

Jak każdej osobie publicznej, również Nawrockiej zdarzają się wpadki.

Marta Nawrocka tak nazwała męża publicznie

Odkąd Marta Nawrocka objęła funkcję Pierwszej Damy, nieustannie znajduje się na świeczniku, a media komentują każdy jej ruch. Tym razem wpadkę żony Karola Nawrockiego wytknął Tomasz Roy-Szabelewski, znany w sieci jako „Elitarny Łobuz”. Podczas jednego z wystąpień Nawrocka nazwała Prezydenta „małżonkiem”.

Moi przyjaciele, nasi przyjaciele, współpracownicy małżonka […] – mówi Marta Nawrocka.

Jak podkreśla Roy-Szabelewski, „małżonek” to określenie męża innej kobiety. W takim wypadku, jeśli Pierwsza Dama chciałaby poprawnie powiedzieć o Prezydencie, musiałaby użyć formy „mój mąż”.

