Karol Nawrocki kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną podróż jako prezydent. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w USA polityk zawitał do Włoch, gdzie szybko zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą nagrania z Palazzo Chigi – Giorgia Meloni przywitała go tak serdecznie, że internet aż zawrzał.

Ekspertka oceniła angielski Karola Nawrockiego. Jedna rzecz rzuca się w oczy

Sceny jak z filmu! Karol Nawrocki powitany pocałunkami we Włoszech. Internauci przecierają oczy

Karol Nawrocki rozpoczął wrzesień od intensywnych wizyt zagranicznych. Najpierw poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem i rozmawiał o bezpieczeństwie Polski oraz obecności wojsk USA w naszym kraju. Jednak na tym nie koniec – następnego dnia wylądował we Włoszech.

Wraz z żoną i dziećmi odwiedził Bazylikę św. Piotra i złożył kwiaty przy grobie Jana Pawła II. To był dopiero początek, gdyż w czwartek wieczorem prezydent pojawił się w Palazzo Chigi, aby spotkać się z premierką Włoch.

Tak Nawrocki potraktował nastolatkę. Wideo obiegło sieć

Tam doszło do scen, które rozgrzały internet. Giorgia Meloni przywitała polskiego przywódcę wyjątkowo gorąco – nie zabrakło uścisków i pocałunków w policzki. Internauci natychmiast zaczęli komentować nagranie, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

„Sceny jak z filmu”, „Nie do wiary, takie powitanie”, „Aż się zarumieniłam, oglądając” – czytamy w komentarzach.

Po przywitaniu odbyły się rozmowy o współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz regionalnych wyzwaniach. Karol Nawrocki podsumował spotkanie słowami: „Polska i Włochy trzymają się mocno”.

Monika Olejnik uderza w Karola Nawrockiego: „Lewym prostym nic się nie wygra dla Polski Panie Prezydencie”

To jednak nie koniec jego intensywnego grafiku – już w piątek czeka go audiencja u papieża Leona XIV. Czy i tam będzie równie gorące powitanie?