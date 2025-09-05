Tak wycałowała Nawrockiego! Sceny z Włoch obiegły sieć (WIDEO)
Podczas wizyty w Rzymie prezydent Polski doczekał się wyjątkowo ciepłego powitania.
Karol Nawrocki kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną podróż jako prezydent. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w USA polityk zawitał do Włoch, gdzie szybko zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą nagrania z Palazzo Chigi – Giorgia Meloni przywitała go tak serdecznie, że internet aż zawrzał.
Karol Nawrocki rozpoczął wrzesień od intensywnych wizyt zagranicznych. Najpierw poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem i rozmawiał o bezpieczeństwie Polski oraz obecności wojsk USA w naszym kraju. Jednak na tym nie koniec – następnego dnia wylądował we Włoszech.
Wraz z żoną i dziećmi odwiedził Bazylikę św. Piotra i złożył kwiaty przy grobie Jana Pawła II. To był dopiero początek, gdyż w czwartek wieczorem prezydent pojawił się w Palazzo Chigi, aby spotkać się z premierką Włoch.
Tam doszło do scen, które rozgrzały internet. Giorgia Meloni przywitała polskiego przywódcę wyjątkowo gorąco – nie zabrakło uścisków i pocałunków w policzki. Internauci natychmiast zaczęli komentować nagranie, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe.
„Sceny jak z filmu”, „Nie do wiary, takie powitanie”, „Aż się zarumieniłam, oglądając” – czytamy w komentarzach.
Po przywitaniu odbyły się rozmowy o współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz regionalnych wyzwaniach. Karol Nawrocki podsumował spotkanie słowami: „Polska i Włochy trzymają się mocno”.
To jednak nie koniec jego intensywnego grafiku – już w piątek czeka go audiencja u papieża Leona XIV. Czy i tam będzie równie gorące powitanie?
El nuevo presidente conservador de Polonia, Karol Nawrocki, llega a Italia para reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. 🇮🇹🇵🇱 pic.twitter.com/WMTzJAApVq— Código X 💵👑 (@El_Codigo_X) September 4, 2025
