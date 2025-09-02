W miniony weekend w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które wzbudziło ogromne emocje w towarzystwie pełnym arystokracji i nie tylko. Jeremi Sebastian Kulczyk-Lubomirski, syn Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego po raz pierwszy zaprezentował się publicznie jako debiutant, biorąc udział w charytatywnym Balu Debiutantów.

Jeremi Sebastian Kulczyk-Lubomirski pojawił się na Balu Debiutantów

Wydarzenie miało miejsce w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w dniu 30 sierpnia 2025 roku. Zgromadziło przedstawicieli polskiej arystokracji oraz wielu gości, w tym znaną, cesarską rodzinę Habsburgów. Na balu nie zabrakło wielu wyjątkowych momentów, w których młodzieniec znakomicie się odnajdywał.

Bal Debiutantów to wydarzenie o długiej i ciągle obecnej tradycji, która wprowadza młodych ludzi w świat wyższych sfer towarzyskich. Jest to symbol przejścia z młodzieńczej beztroski do dorosłości. Jeremi Sebastian Kulczyk-Lubomirski, będący przedstawicielem jednego z najstarszych i najbardziej szanowanych polskich rodów książęcych, po raz pierwszy pojawił się na tym prestiżowym wydarzeniu.

W wydarzeniu wzięli udział również jego rodzice. Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski, którzy są już kilka lat po rozwodzie. Pojawili się po raz pierwszy na tak oficjalnym wydarzeniu razem. Co więcej, ich syn Jeremi zapozował z nimi do zdjęcia, co wzbudziło wielkie zainteresowanie.

Podczas Balu Debiutantów wszyscy debiutanci, łącznie z Jeremim zostali symbolicznie wprowadzeni w świat dorosłych. Wydarzenie było również ważną okazją do zebrania funduszy na szczytny cel m.in. na Zakon Maltański, który jest patronatem wydarzenia.

Zbierane podczas balu środki otrzymał Zakon Maltański, pod którego patronatem odbywało się to wydarzenie. Książę Jeremi wraz z pozostałymi debiutantami, symbolicznie został wprowadzony w świat dorosłości i na salony polskiej arystokracji. Jako przedstawiciel najważniejszego i najstarszego polskiego rodu książęcego posiada wielu przodków będących rycerzami maltańskimi’ — podano w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podczas Balu Debiutantów Jeremi był otoczony przez całą swoją rodzinę m.in. matkę, Dominikę Kulczyk, ojca Jana Lubomirskiego, oraz żonę, księżną Helenę Mańkowską.

Jednak największe wrażenie zrobiła obecność przedstawicieli rodziny Habsburgów, którzy od lat przyjaźnią się z rodziną Lubomirskich.

Młody książę Jeremi Sebastian Kulczyk-Lubomirski, był nie tylko debiutantem na balu, ale także osobą zaangażowaną w działalność filantropijną. Jeremi niejednokrotnie angażował się w wiele projektów, których głównym celem jest poprawa jakości życia w społeczeństwie.

W wywiadach Jeremi wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego szlachetne dziedzictwo, które otrzymał od swoich przodków. Książę Jeremi w jednym z wywiadów w udzielonych Onetowi wyraził swoje podejście do kwestii społecznych, mówiąc: