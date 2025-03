Kilka dni temu media obiegła przykra informacja o śmierci 22-letniego księcia Fryderyka z Luksemburga. Zmagał się on z rzadką i trudną chorobą, która niestety nie dała za wygraną. Teraz na instagramowym profilu rodziny królewskiej z Luksemburga, opisano, jak wyglądał ostatni dzień życia księcia Fryderyka i jego pożegnanie z bliskimi. Te słowa chwytają za serce!

Choć informacja o śmierci 22-letniego księcia Fryderyka dotarła kilka dni temu, zmarł on dokładnie 1 marca. Arystokrata mierzył się z wyniszczającą i rzadką chorobą mitochondrialną o nazwie POLG. Książę jeszcze za życia dużo mówił o swoim schorzeniu, a nawet zagrał w filmie pt.”The POLG Foundation Film”, w którym opowiedział o jej zmaganiach.

Książę Fryderyk od dziecka musiał mierzyć się ze śmiertelnym zaburzeniem genetycznym. Mimo cierpienia i trudności nie poddawał się, a nawet założył „POLG Foundation”, która zajmowała się znalezieniem skutecznych metod choroby, na którą sam cierpiał.

Teraz na Instagramowym profilu rodziny królewskiej z Luxemburga pojawił się wzruszający wpis, opisujący ostatni dzień z życia księcia.

W zeszły piątek, 28 lutego, w „Dzień Chorób Rzadkich”, nasz ukochany syn zaprosił nas do swojego pokoju, abyśmy porozmawiali z nim po raz ostatni. Fryderyk znalazł siłę i odwagę, aby pożegnać się z każdym z nas po kolei (…). Pożegnał nas żartem, który krążył w naszej rodzinie od lat. Nawet w ostatnich chwilach jego humor i bezgraniczne współczucie zmusiły go, by zostawić nas z tym ostatnim śmiechem… aby nas wszystkich rozweselić – napisali zrozpaczeni rodzice.