Oscary 2025 miały być wielkim wieczorem dla Timothée Chalameta. Nominowany za rolę Boba Dylana w ,,A Complete Unknown” aktor mógł zapisać się w historii jako najmłodszy zdobywca statuetki dla najlepszego aktora. Na widowni, w pierwszym rzędzie, wspierała go Kylie Jenner, która pozwoliła mu błyszczeć solo na czerwonym dywanie, ale już na samej gali nie odstępowała na krok. Para wyglądała na totalnie zakochaną – trzymali się za ręce, wymieniali czułe spojrzenia i ukradkowe pocałunki. Jednak nagle… zniknęli. I to w najmniej oczekiwanym momencie- kiedy na scenie pojawiła się ex aktora!

Oscary 2025: Kylie Jenner i Timothée Chalamet UNIKALI kamer, ale za kulisami działo się sporo!

Timothée Chalamet i Kylie Jenner ZNIKNĘLI tuż przed wejściem na scenę jego ex! Powód ich nagłej ucieczki wyszedł na jaw…

Timothée Chalamet w swoim żółtym garniturze był jednym z najbardziej widocznych gości gali. Nie dało się go przegapić… aż do momentu, gdy na scenie pojawiła się jego była dziewczyna, Lily-Rose Depp.

Córka Johnny’ego Deppa, która przez dwa lata spotykała się z aktorem, weszła na scenę, by wręczyć nagrodę w kategorii Najlepsze Kostiumy razem z Elle Fanning. Ale na widowni nie było już ani Timothée, ani Kylie.

Wystarczyła przerwa reklamowa, by aktor wziął Kylie za rękę i wyprowadził ją z sali. Po ich miejscach została pusta przestrzeń, którą błyskawicznie wychwyciły kamery.

Internet oczywiście nie przepuścił takiej okazji do spekulacji. Fani natychmiast zauważyli brak pary na ich miejscach i zaczęli zadawać pytania: „Timothée, co jest?! Myślałam, że ty i Lily jesteście w dobrych relacjach?” , „Aż tak musieli uciekać? To wręcz komiczne!”, „Nie chcieli, żeby kamery ich nagrywały, kiedy Lily była na scenie – sprytne.”

Ale informatorzy- znajomi Kylie mają swoją wersję wydarzeń…

Według informatorów Daily Mail, Timothée chciał uniknąć potencjalnej dramy, bo Kylie jest w „kruchym stanie emocjonalnym” po śmierci swojego przyjaciela i stylisty, Jesusa Guerrero.

Kylie zmaga się z wieloma niepewnościami i na takich wydarzeniach czuje się nieswojo. Jest świadoma, że wiele osób uważa, że nie powinna tam być, a w dodatku ostatnie tygodnie były dla niej wyjątkowo trudne. – zdradził bliski znajomy celebrytki.

Oczywiście para nie zamknęła się na całą noc w pokoju hotelowym. Po oficjalnej części gali pojawili się na prestiżowym Vanity Fair Oscar Party, gdzie bawili się do późna w towarzystwie Kendall Jenner i Kim Kardashian. Znajomi pary twierdzą, że Kylie czuła się już znacznie swobodniej, a jej partner zrobił wszystko, żeby nie musiała przeżywać niepotrzebnych emocji podczas głównej ceremonii.

Czy Timothée i Kylie faktycznie chcieli uniknąć niezręczności i oszczędzić celebrytce niepotrzebnych nerwów? A może to była klasyczna zagrywka pod publiczkę, żeby jeszcze bardziej podgrzać atmosferę wokół ich związku? Jedno jest pewne – Oscary 2025 miały być wielkim momentem dla Timothée Chalameta, ale zamiast jego nominacji, wszyscy mówią o jego wielkim zniknięciu.