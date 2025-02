Tomasz Jakubiak od kilku miesięcy walczy z zaawansowanym nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Rzadki rodzaj choroby zmusił go leczenia za granicą. Po zakończonej hospitalizacji w Izraelu wrócił niedawno do Polski, a teraz podzielił się z internautami swoją walką i jak wygląda jego forma rehabilitacji.

Tomasz Jakubiak jakiś czas temu poleciał do specjalistycznej kliniki w Izraelu, która miała zapewnić mu leczenie, jakiego niestety nie mógł otrzymać w Polsce. Ekspert kulinarny do tej pory przeszedł już ponad osiem chemioterapii, a każdy dzień jest dla niego walką o lepsze jutro. Dodał także, że tamtejsze podejście do pacjentów znacząco pomagało mu w procesie zdrowienia.

Po powrocie do kraju Jakubiak wciąż skupia się na leczeniu i zdrowiu, a dodatkowo zdradził, że planuje nawet napisanie kolejnej książki.

„Będę meldował, co u mnie. Może razem wymyślimy, co można razem porobić. Siedzę sobie w domku i przeglądam książeczki — piszę kolejną. Mam nadzieję, że was miło zaskoczę.”

Teraz Tomasz Jakubiak opublikował nowe wideo, na którym zrelacjonował swoje postępy. Po powrocie do Polski i długim leżeniu w łóżku szpitalnym próbuje swoich sił na spacerach, które mają pomóc w odbudowie i wzmocnieniu mięśni.