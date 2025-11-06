Tragiczne wieści wstrząsnęły polskim światem biznesu. Nie żyje Leszek Kłosiński: menedżer, przedsiębiorca i współtwórca znanych marek kosmetycznych Oceanic oraz Miya Cosmetics. Zginął podczas wakacji spędzanych z rodziną, uprawiając sport, który był jego wielką pasją.

Nie żyje Leszek Kłosiński

Leszek Kłosiński przez wiele lat był związany z Grupą TDJ, gdzie odpowiadał za zarządzanie spółkami portfelowymi i wspierał ich rozwój. Współpracownicy wspominają go jako lidera, który nie tylko wymagał, ale przede wszystkim ich inspirował.

Nie dążył do sukcesu za wszelką cenę, lecz wierzył, że najlepsze rezultaty osiąga się dzięki zaufaniu, współpracy i wzajemnemu szacunkowi. W rozmowach z partnerami biznesowymi zawsze podkreślał, że wartość firmy tworzą ludzie, a nie liczby. Był też znany z ogromnego zaangażowania w życie zawodowe i społeczne. Często podkreślał, że lider powinien być nie tylko menedżerem, ale i człowiekiem, który potrafi słuchać. Takie podejście sprawiło, że zyskał szacunek zarówno wśród współpracowników, jak i rywali z branży.

Pożegnanie z milionerem

W oficjalnym komunikacie Grupa TDJ pożegnała go słowami:

Leszek pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen mądrości, przedsiębiorczości i radości życia. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy z nim pracować i przyjaźnić się.

