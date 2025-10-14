TYLKO U NAS! Katarzyna Wajda komentuje nowy związek!
Katarzyna Wajda po raz pierwszy nie kryje się z nowym partnerem na premierze filmowej.
Katarzyna Wajda niedawno złożyła pozew rozwodowy po 16 latach małżeństwa. Teraz, podczas premiery filmu „Seks dla opornych”, postanowiła wreszcie przemówić. W rozmowie z naszym reporterem aktorka zdradziła co łączy ją z Bartłomiejem Kotschedoffem.
Katarzyna Wajda wygadała się na temat nowego partnera!
Katarzyna Wajda nie ukrywa już swoich uczuć do Bartłomieja Kotschedoffa. Podczas premiery filmu „Seks dla opornych” para nie rozstawała się na krok, a aktorka w wywiadzie dla naszego portalu postanowiła wreszcie przemówić o nowym związku.
Nie boję się o niego, bo jest świetnym aktorem i wiem, jak on gra – powiedziała Wajda.
Para poznała się na planie serialu „Odwilż”, gdzie odtwarzali role zakochanych. Jak się okazuje, ekranowa chemia przeniosła się do rzeczywistości.
To wyjątkowe wydarzenie, jego premiera filmowa, więc go wspieram – dodała Wajda, tłumacząc swoją obecność u boku Kotschedoffa.
Czy to oznacza, że już wkrótce usłyszymy o formalizacji nowego związku? Jej szczere wyznania podczas premiery z pewnością zaspokoją ciekawość wszystkich śledzących jej losy.
To nie pierwszy raz, gdy widziano ich razem – już podczas premiery trzeciego sezonu serialu „Odwilż”, w którym grają razem, można było zauważyć między nimi szczególną więź. Jednak tym razem ich zachowanie było znacznie bardziej bezpośrednie i niepozostawiające wątpliwości co do charakteru ich relacji.
Sytuacja jest tym bardziej intrygująca, że formalnie Wajda wciąż jest mężatką. Dopiero co media obiegła wiadomość o złożeniu przez nią pozwu rozwodowego po 16 latach związku z Mateuszem Wajdą. Para, która zawsze starała się chronić swoją prywatność i wspólnie wychowywała trzech synów, ostatecznie postanowiła się rozstać.
Poniżej możecie zobaczyć jak Wajda pozowała z Kotschedoffem na ściance. Jest między nimi chemia!