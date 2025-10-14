Katarzyna Wajda niedawno złożyła pozew rozwodowy po 16 latach małżeństwa. Teraz, podczas premiery filmu „Seks dla opornych”, postanowiła wreszcie przemówić. W rozmowie z naszym reporterem aktorka zdradziła co łączy ją z Bartłomiejem Kotschedoffem.

Katarzyna Wajda się rozwodzi! Coraz częściej widziana u boku kolegi z branży. Czy to nowa miłość?

Katarzyna Wajda nie ukrywa już swoich uczuć do Bartłomieja Kotschedoffa. Podczas premiery filmu „Seks dla opornych” para nie rozstawała się na krok, a aktorka w wywiadzie dla naszego portalu postanowiła wreszcie przemówić o nowym związku.

Nie boję się o niego, bo jest świetnym aktorem i wiem, jak on gra – powiedziała Wajda.

Para poznała się na planie serialu „Odwilż”, gdzie odtwarzali role zakochanych. Jak się okazuje, ekranowa chemia przeniosła się do rzeczywistości.