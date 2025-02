Polska wersja kultowego „The Office”, to komediowa jazda bez trzymanki, która zebrała masę widzów. Vanessa Aleksander, która wciela się w rolę Patrycji Kowalskiej – byłej wiceprezeski firmy „Kropliczanka” ujawnia, na czym polega fenomen produkcji oraz czy doczekamy się kolejnego sezonu.

Oryginalna wersja serialu „The Office” w reżyserii Ricky’ego Gervaisa i Stephena Merchanta powstała w Wielkiej Brytanii i została wyemitowana po raz pierwszy około 20 lat temu. Serial ten zdobył ogromną popularność, a widzowie na całym świecie pokochali losy grupy pracowników na czele z managerem Michaelem Scottem, który myśli, że jest najzabawniejszym szefem na świecie.

W 2021 przyszedł czas na polską wersję komediowego „The Office” w reżyserii Macieja Bochniaka, który przedstawia historię firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej „Kropliczanka”, na której czele stoi szef pozbawiony autorefleksji. W obsadzie polskiej wersji „The Office” znaleźli się m.in.: Piotr Polak, Adam Woronowicz, Vanessa Aleksander, Kornelia Strzelecka, Adam Bobik, Milena Lisiecka, Marcin Pempuś, Monika Kulczyk i Monika Obara.

Choć początkowo spekulowano, że serial będzie katastrofą, w rzeczywistości stał się ogromnym sukcesem, który z sezonu na sezon nie traci na popularności.

Vanessa Aleksander wyznała już kiedyś, że nigdy wcześniej nie brała udziału w projekcie komediowym, dlatego był on dla niej wyzwaniem. Kolejnym wyzwaniem było mierzenie się i w jakiś sposób dorównanie legendarnemu „The Office” w wersji brytyjskiej.

Mimo wszystko, Polska produkcja zyskała ogromną sympatię, a o jej fenomenie opowiedziała Aleksander w rozmowie z serwisem Kozaczek.pl:

Ja myślę, że podejście naszych scenarzystów, żeby stworzyć coś, co jest polskie, autonomiczne, oryginalne (…). My czuliśmy to ryzyko, decydując się na ten projekt, szczególnie gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi serialu, to nikt nam nie wróżył sukcesu. Więc to, że teraz wchodzimy na plan 5. sezonu, to jest dla nas tak samo duża niespodzianka jak dla tych osób, które w nas nie wierzyły – wyznała Vanessa Aleksander.