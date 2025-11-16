Już w niedzielę poznamy zwycięzcę jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ale zanim pary staną do ostatecznej walki o Kryształową Kulę, wydarzy się coś absolutnie wyjątkowego. Polsat potwierdził, że w finale zaśpiewa światowa gwiazda i to w duecie z… Whitney Houston. Internet już eksplodował.

Calum Scott w finale „Tańca z Gwiazdami”

Stacja długo trzymała to w tajemnicy, ale wszystko już wiemy. W wielkim finale jubileuszowej edycji pojawi się Calum Scott, jedna z najpopularniejszych brytyjskich gwiazd współczesnego popu. I to nie będzie zwykły występ.

Wokalista zaśpiewa na żywo, z orkiestrą Tomka Szymusia, a na multimedialnej ścianie studia pojawi się wizerunek Whitney Houston, której oryginalny wokal zostanie wykorzystany w przygotowanym specjalnie na ten wieczór duecie. To pierwszy taki występ w historii programu.

Finał „Tańca z Gwiazdami”, zapowiada się jak show roku

O Kryształową Kulę zawalczą trzy pary:

•Maurycy Popiel & Sara Janicka

•Wiktoria Gorodecka & Kamil Kuroczko

•Bagi & Magdalena Tarnowska

Finaliści trenują do upadłego, tym razem stawka to nie tylko prestiż, ale też nagroda pieniężna podwoiła się i wynosi 200 tysięcy złotych.

Wszystko wskazuje na to, że to występ Caluma Scotta skradnie show.

Szaleństwo w komentarzach

Gdy Polsat wrzucił zapowiedź na Instagram, sekcja komentarzy natychmiast stała się jednym wielkim okrzykiem zachwytu. Widzowie są absolutnie zachwyceni:

„Oj, będzie wzruszająco!”

„Jak pięknie! Już mam ciarki!”

„To będzie magiczne!”

„Tego jeszcze nie było, absolutny sztos!”

Pod postem widać wyraźnie: bez względu na to, kto wygra, widzów czeka emocjonalny finał, który zapamiętają na długo.