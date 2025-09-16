Katarzyna i Cezary Żakowie niedawno świętowali 40 rocznicę ślubu. Małżeństwo uchodzi za jedno z najtrwalszych związków w show-biznesie. Para doczekała się dwóch pięknych córek: Zuzanny i Aleksandry. Co więcej, ich rodzina niedawno się powiększyła o nową osobę. Wnuczka ukazała nam Cezarego w zupełnie nowej roli.

Cezary Żak kompletnie tego nie planował. Po latach wyszła na jaw wielka tajemnica „Rancza”

W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy

Na Instagramie Katarzyna Żak opublikowała urocze nagranie, na którym wspólnie z mężem Cezarym czyta wnuczce bajkę. Ale, jak sama zaznaczyła w poście nie skończyło się na zwykłym czytaniu:

Mieliśmy „tylko” poczytać książkę wnuczce… ale skoro oboje skończyliśmy szkołę teatralną, to od razu potraktowaliśmy to jak wyzwanie. Efekt? Sami zobaczcie…końcowa reakcja – bezcenna – napisała Katarzyna Żak.

Cezary Żak chciał 300 tysięcy złotych za udział w programie „Czar Par” razem z żoną?!

Na filmiku widać, jak Cezary i Katarzyna Żak wcielają się w role z ogromnym zaangażowaniem, modulując głosy i dodając aktorskiego kunsztu nawet do najprostszej opowiastki. Mała słuchaczka była zachwycona i reagowała śmiechem oraz radością. Nagranie szybko podbiło sieć.

A tak serio – wierzę, że czytanie dzieciom od maleńkiego to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie możemy im dać – zachęcała na Instagramie aktorka.

Katarzyna Żak triumfuje w Opolu! „Jest pani zjawiskowa”

Pod postem pojawiła się lawina komentarzy od fanów, którzy nie mogli powstrzymać wzruszenia. Fani zaczęli przesyłać same pozytywne komentarze pod zamieszczonym postem na Instagramie.

„Czytanie to najlepsza rzecz”,

„Jakie to cudowne”,

„Tyle miłości, radości, czułości, aż buzia sama się uśmiecha” – piszą internauci.

Internauci zwrócili też uwagę na Cezarego Żaka, którego na co dzień kojarzymy z poważnych, często zasadniczych ról. Tymczasem w nagraniu zobaczyliśmy go w kompletnie nowym wydaniu, który jest pełny ciepła, miłości i radości. Od razu da się zauważyć, że wnuczka bardzo go zmieniła.