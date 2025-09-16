W takim wydaniu nie widzieliśmy jeszcze Cezarego Żaka! Tak wnuczka go zmieniła
Zamiast zwykłego czytania bajki dali wnuczce teatr na najwyższym poziomie!
Katarzyna i Cezary Żakowie niedawno świętowali 40 rocznicę ślubu. Małżeństwo uchodzi za jedno z najtrwalszych związków w show-biznesie. Para doczekała się dwóch pięknych córek: Zuzanny i Aleksandry. Co więcej, ich rodzina niedawno się powiększyła o nową osobę. Wnuczka ukazała nam Cezarego w zupełnie nowej roli.
W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy
Na Instagramie Katarzyna Żak opublikowała urocze nagranie, na którym wspólnie z mężem Cezarym czyta wnuczce bajkę. Ale, jak sama zaznaczyła w poście nie skończyło się na zwykłym czytaniu:
Mieliśmy „tylko” poczytać książkę wnuczce… ale skoro oboje skończyliśmy szkołę teatralną, to od razu potraktowaliśmy to jak wyzwanie. Efekt? Sami zobaczcie…końcowa reakcja – bezcenna – napisała Katarzyna Żak.
Na filmiku widać, jak Cezary i Katarzyna Żak wcielają się w role z ogromnym zaangażowaniem, modulując głosy i dodając aktorskiego kunsztu nawet do najprostszej opowiastki. Mała słuchaczka była zachwycona i reagowała śmiechem oraz radością. Nagranie szybko podbiło sieć.
A tak serio – wierzę, że czytanie dzieciom od maleńkiego to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie możemy im dać – zachęcała na Instagramie aktorka.
Pod postem pojawiła się lawina komentarzy od fanów, którzy nie mogli powstrzymać wzruszenia. Fani zaczęli przesyłać same pozytywne komentarze pod zamieszczonym postem na Instagramie.
- „Czytanie to najlepsza rzecz”,
- „Jakie to cudowne”,
- „Tyle miłości, radości, czułości, aż buzia sama się uśmiecha” – piszą internauci.
Internauci zwrócili też uwagę na Cezarego Żaka, którego na co dzień kojarzymy z poważnych, często zasadniczych ról. Tymczasem w nagraniu zobaczyliśmy go w kompletnie nowym wydaniu, który jest pełny ciepła, miłości i radości. Od razu da się zauważyć, że wnuczka bardzo go zmieniła.