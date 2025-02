Weronika Rosati szykuje się na wielkie wyjście! Już wkrótce aktorka pojawi się na Oscarach, a jak wiadomo – hollywoodzki blask wymaga odpowiednich przygotowań. Z tej okazji Weronika oddała się w ręce znanego specjalisty od medycyny estetycznej, Krzysztofa Gojdzia, który od lat dba o urodę gwiazd.

Weronika Rosati robi glow up na Oscary! Postawiła na zabiegi u Dr. Gojdzia!

Rosati podzieliła się na Instagramie swoimi przygotowaniami do wielkiego wieczoru. W poście wyznała, że razem ze swoją mamą przeszła serię zabiegów, w tym laser na przebarwienia oraz hitowy zabieg odmładzający z egzosomami.

Dzięki Chrisowi moja skóra nabrała codziennego blasku — napisała z dumą.

Doktor Gojdź, który od lat rozwija swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, podbił serca hollywoodzkich gwiazd. Aktorka zdradziła, że specjalista pracuje obecnie nad tworzeniem prywatnych spa w domach największych celebrytów: ,,Jestem pełna podziwu, jak szybko Krzysztof zdobył zaufanie gwiazd i stworzył nowy trend dbania o urodę w sposób naturalny „— zachwyca się aktorka.

Brzmi jak misja ratunkowa dla przemęczonych celebrytów? Możliwe! Dr Gojdź z sukcesem promuje metody regeneracji skóry bez inwazyjnych zabiegów, a jego najnowsze odkrycia oparte na komórkach macierzystych już robią furorę w świecie medycyny estetycznej.

Co ciekawe, Rosati ujawniła również, że Gojdź wkrótce wróci do Polski, by wprowadzić swoje innowacyjne metody na rodzimy rynek. Czyżby polskie gwiazdy już rezerwowały terminy?