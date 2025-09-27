Wersow, jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce, od lat związana jest z Krakowem. Choć show-biznes skupia się głównie w Warszawie, celebrytka nie ukrywa, że to właśnie stolica Małopolski jest jej prawdziwym domem.

Wersow przeprowadzi się do Warszawy?

Słowa Wersow jasno pokazują, że na razie nie planuje zmiany miejsca zamieszkania. Choć Warszawa daje większe możliwości zawodowe i to tam odbywa się większość wydarzeń branżowych, influencerka ceni sobie spokój, równowagę i codzienność, którą odnalazła w Krakowie:

W Krakowie mieszkam już 10 lat i bardzo dobrze mi w tym Krakowie. Lubię przyjechać na event i móc tutaj bywać, aczkolwiek na co dzień ten Kraków i moja codzienność mi odpowiada. Mogę sobie bywać w tym świecie show-biznesu, a jednak na co dzień jestem w moim małym Krakowie – powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów.

Co więcej, podkreśla, że taki układ, czyli podróże do stolicy na ważne wydarzenia i powrót do „swojego małego Krakowa” – idealnie odpowiada jej stylowi życia. Dzięki temu może rozwijać karierę, jednocześnie nie rezygnując z prywatności i komfortu.

