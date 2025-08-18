Wersow i Friz wzięli ślub! Film z wesela będzie na dużym ekranie
Po 2 miesiącach nieobecności w sieci potwierdzili plotki.
Wersow i Friz od dwóch miesięcy milczeli w social mediach. To zdecydowanie szok dla ich fanów, bowiem od początku kariery są niemal codziennie obecni w internecie. Natomiast ich fani są tak mocno z nimi związani, że od początku przeczuwali, że wzięli potajemny ślub w Grecji.
Friz i Wersow wzięli ślub
Domysły wzięły się z tego, że na TikToku zaczęły krążyć nagrania i komentarze, że Karol i Weronika zostali „przyłapani” na lotnisku – mieli wylecieć do Grecji, a świadkowie twierdzą, że podróż nie była przypadkowa: „Wiecie, że w ten weekend mieli ślub i wesele w Grecji?” – napisał jeden z komentujących pod popularnym nagraniem.
Detektywi z TikToka mieli znów rację! Wersow i Friz w poniedziałek po dwóch miesiącach nieobecności opublikowali post na Instagramie, w którym potwierdzili ślub. Jednak, jak na nich, to dość nieoczywiste zdjęcie z tego wyjątkowego dnia. Możemy zobaczyć jedynie Weronikę z welonem na głowie i Karola, który ją obejmuje. Zdjęcie zostało wykonane na jachcie, więc możemy domyślać się, że wesele odbyło się właśnie tam.
Z kolei na drugim zdjęciu widzimy obrączki na tle pokoju hotelowego i napisu: „Just married”. Z opisu dowiadujemy się, że zniknęli, bo chcieli skupić się tylko na sobie, ale uwaga…. film ze ślubu będzie można zobaczyć w kinach:
Powiedzieliśmy sobie „TAK” 💍🕊️🤍 Zniknęliśmy na dwa miesiące… bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie „tak” i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy – szczęśliwsi niż kiedykolwiek – i już niedługo zobaczycie naszą historie na dużym ekranie.
To film nie tylko o tym jednym dniu, ale przede wszystkim o nas, o naszym związku. Premiera „FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online” już 3 października w kinach. Miłość, która przetrwa każdy kadr, każdą burzę i każdą chwilę.