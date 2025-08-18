Wersow i Friz od dwóch miesięcy milczeli w social mediach. To zdecydowanie szok dla ich fanów, bowiem od początku kariery są niemal codziennie obecni w internecie. Natomiast ich fani są tak mocno z nimi związani, że od początku przeczuwali, że wzięli potajemny ślub w Grecji.

Domysły wzięły się z tego, że na TikToku zaczęły krążyć nagrania i komentarze, że Karol i Weronika zostali „przyłapani” na lotnisku – mieli wylecieć do Grecji, a świadkowie twierdzą, że podróż nie była przypadkowa: „Wiecie, że w ten weekend mieli ślub i wesele w Grecji?” – napisał jeden z komentujących pod popularnym nagraniem.

Detektywi z TikToka mieli znów rację! Wersow i Friz w poniedziałek po dwóch miesiącach nieobecności opublikowali post na Instagramie, w którym potwierdzili ślub. Jednak, jak na nich, to dość nieoczywiste zdjęcie z tego wyjątkowego dnia. Możemy zobaczyć jedynie Weronikę z welonem na głowie i Karola, który ją obejmuje. Zdjęcie zostało wykonane na jachcie, więc możemy domyślać się, że wesele odbyło się właśnie tam.

Z kolei na drugim zdjęciu widzimy obrączki na tle pokoju hotelowego i napisu: „Just married”. Z opisu dowiadujemy się, że zniknęli, bo chcieli skupić się tylko na sobie, ale uwaga…. film ze ślubu będzie można zobaczyć w kinach: