Wersow zaprezentowała fragment nowej piosenki w wersji a capella na żywo, ale reakcje widzów dalekie były od zachwytu. ,,To boli, że ludzie bez talentu robią karierę” – piszą internauci.

Wersow zaśpiewała „na żywo” i… wywołała burzę.

Wersow od lat próbuje swoich sił w muzyce. Jej poprzednie utwory, choć dobrze radziły sobie w trendach, nie zawsze spotykały się z uznaniem krytyków.

Tym razem influencerka postanowiła udowodnić, że jej wokal brzmi dobrze również bez studyjnej obróbki i autotune’a. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym śpiewa nowy utwór przy akompaniamencie fortepianu. Minimalistyczne, emocjonalne wykonanie miało podbić serca fanów… ale pod filmikiem wybuchła prawdziwa burza.

Już pierwsze komentarze pod TikTokiem dały do zrozumienia, że wielu widzów nie było zachwyconych występem Wersow. Jako argument dla zarzutów, pojawiał się brak czystych dźwięków, fałszowanie i „męczenie uszu” słuchaczy.

„Jako osoba po szkole muzycznej czuję się urażony.”

„Tu prawie żaden dźwięk nie został zaśpiewany czysto.”

„Wero, zrozum, proszę – talentu nie kupisz. To nie jest hejt, tylko niesprawiedliwość, że osoby z prawdziwym talentem są w cieniu, a ci, którzy mają kasę, męczą nasze uszy.”

„Ale boli mnie to, że osoby, które nigdy w życiu nie powinny się brać za muzykę, zarabiają na tym więcej niż ludzie, którzy naprawdę potrafią śpiewać i kochają to od dziecka.”

To nie pierwszy raz, kiedy Wersow próbuje przekonać fanów do swojego śpiewu. Jej poprzednie kawałki były dopracowane pod względem produkcji, jednak krytycy często zwracali uwagę na nadmierne korzystanie z autotune’a. Tym razem influencerka postawiła na autentyczność, ale wygląda na to, że efekt nie był taki, jakiego się spodziewała.

Jak wam się podoba wykonanie Weroniki?