Choć jakiś czas temu krążyły tylko o tym pogłoski, teraz zaczyna stawać się rzeczywistością. Fani kultowego serialu „Ranczo” mogą już wyczekiwać. Reżyser Wojciech Adamczyk planuje adaptację niewykorzystanego scenariusza, jednak w zupełnie innej formie niż dotychczas.

Choć od emisji ostatniego odcinka „Ranczo” minęło około 8 lat, serial wciąż cieszy się niesłabnącą popularności. Zarówno wierni fani jak i nowi zainteresowani, wciąż powracają do starych odcinków na platformach streamingowych. Nie da się ukryć, że życie na wsi i perypetie bohaterów z Wilkowyj przez lata zgromadziły miliony widzów przed telewizorami.

Teraz Wojciech Adamczyk, reżyser serialu „Ranczo” ogłosił swój nowy plan stworzenia audiobooka opartego na gotowym scenariuszu 11. sezonu autorstwa Andrzeja Grembowicza. Przed śmiercią scenarzyście udało się napisać jeszcze 6 odcinków, które niestety nigdy nie ujrzały światła dziennego.

Na ten moment data nowego słuchowiska nie jest jeszcze znana, jednak reżyser wspomniał, że fajnie by było gdyby udało się w tym roku. Na razie prowadzone są rozmowy z aktorami oraz trwają prace nad całym przedsięwzięciem.

Audiobooki są teraz bardzo popularne. Z tego, co wiem, będzie to raczej słuchowisko. Zapytano mnie, czy zgodziłbym się wziąć udział w takim nagraniu i oczywiście się zgodziłem. Czytałem scenariusz bardzo dawno temu, ale on na pewno został trochę zmieniony. Jestem go bardzo ciekaw, ponieważ nie miałem w rękach jeszcze nowej wersji, ale myślę, że jest interesująca – wyznał aktor „Rancza” Artur Barciś w rozmowie z serwisem Plejada.