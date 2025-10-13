Jury XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłosiło listę pianistów, którzy przeszli do półfinału. Wśród 20 wyróżnionych znalazło się aż trzech Polaków, jednak decyzja jurorów wzbudziła ogromne kontrowersje. W sieci pojawiła się fala komentarzy, w których nie brakuje słów zachwytu, ale i gorzkich rozczarowań.

Wielkie emocje po werdykcie Konkursu Chopinowskiego! W sieci zawrzało: „Skandal”

Wieczór ogłoszenia wyników II etapu Konkursu Chopinowskiego przyniósł zarówno radość, jak i burzę emocji. Po czterech dniach pełnych występów i muzycznych wzruszeń jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona wyłoniło 20 pianistów, którzy powalczą o miejsce w finale. Wśród nich znaleźli się Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz – trójka reprezentantów Polski, która zachwyciła interpretacją Chopina i muzyczną wrażliwością.

,,Mamy 20 nazwisk w III etapie. Bardzo ekscytujące!” – powiedział z uśmiechem przewodniczący jury Garrick Ohlsson, ogłaszając werdykt w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Jak zawsze po ogłoszeniu wyników, emocje błyskawicznie przeniosły się do sieci. Komentujący byli podzieleni – obok gratulacji i dumy z polskich pianistów pojawiły się głosy krytyki wobec decyzji jury. Część melomanów nie mogła pogodzić się z faktem, że do kolejnego etapu nie zakwalifikował się ulubieniec publiczności, Hao Rao.

„Brak Hao Rao – to prawdziwy skandal!”, „Jak można było pominąć Adama Kałduńskiego?”, „Polaków upychają na siłę”, „William Yang przeszedł, a Strata nie? Masakra!” – pisali internauci pod oficjalnymi postami konkursu.

Inni z kolei bronili decyzji jury: „Trudne wybory, ale poziom w tym roku jest kosmiczny!”, „Każdy z tych artystów zasługuje na finał”.

