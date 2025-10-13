Wielkie emocje po werdykcie Konkursu Chopinowskiego! Internauci mówią o SKANDALU
Znamy półfinalistów Konkursu Chopinowskiego!
Jury XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłosiło listę pianistów, którzy przeszli do półfinału. Wśród 20 wyróżnionych znalazło się aż trzech Polaków, jednak decyzja jurorów wzbudziła ogromne kontrowersje. W sieci pojawiła się fala komentarzy, w których nie brakuje słów zachwytu, ale i gorzkich rozczarowań.
Wielkie emocje po werdykcie Konkursu Chopinowskiego! W sieci zawrzało: „Skandal”
Wieczór ogłoszenia wyników II etapu Konkursu Chopinowskiego przyniósł zarówno radość, jak i burzę emocji. Po czterech dniach pełnych występów i muzycznych wzruszeń jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona wyłoniło 20 pianistów, którzy powalczą o miejsce w finale. Wśród nich znaleźli się Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz – trójka reprezentantów Polski, która zachwyciła interpretacją Chopina i muzyczną wrażliwością.
,,Mamy 20 nazwisk w III etapie. Bardzo ekscytujące!” – powiedział z uśmiechem przewodniczący jury Garrick Ohlsson, ogłaszając werdykt w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Jak zawsze po ogłoszeniu wyników, emocje błyskawicznie przeniosły się do sieci. Komentujący byli podzieleni – obok gratulacji i dumy z polskich pianistów pojawiły się głosy krytyki wobec decyzji jury. Część melomanów nie mogła pogodzić się z faktem, że do kolejnego etapu nie zakwalifikował się ulubieniec publiczności, Hao Rao.
„Brak Hao Rao – to prawdziwy skandal!”, „Jak można było pominąć Adama Kałduńskiego?”, „Polaków upychają na siłę”, „William Yang przeszedł, a Strata nie? Masakra!” – pisali internauci pod oficjalnymi postami konkursu.
Inni z kolei bronili decyzji jury: „Trudne wybory, ale poziom w tym roku jest kosmiczny!”, „Każdy z tych artystów zasługuje na finał”.
III etap rozpocznie się we wtorek, 14 października i potrwa do 20 października. Każdy uczestnik wykona m.in. jedną z Sonat Chopina, cykl mazurków oraz utwór dowolny. Przesłuchania będą wymagające – każdy z pianistów spędzi na scenie od 45 do 55 minut, walcząc o miejsce w wielkim finale Konkursu Chopinowskiego 2025.
Choć decyzja jury nie wszystkim przypadła do gustu, jedno jest pewne – emocje wokół tegorocznej edycji dopiero się rozkręcają.
Efffka | 13 października 2025
Super !
Jest Pawlak!
Nie będzie zadowolonych ,niestety w opinii wielu ,jako Polka trzymam kciuki za wybitnych rodaków