Nie był zadowolony z tego, co się stało.
Marta Nawrocka stara się angażować w działalność Pierwszej Damy. Stawia przed sobą kolejne wyzwania, zyskując sympatię Polaków. Nie wszyscy jednak są zgodni w takiej ocenie. Współpracownik Pierwszej Damy przerwał milczenie.
Marta Nawrocka objęła funkcję Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku, wnosząc do Pałacu Prezydenckiego doświadczenie z długoletniej pracy jako funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej. Urodzona w 1986 roku absolwentka prawa, przez 18 lat zajmowała się m.in. zwalczaniem nielegalnego hazardu i kontrolą rynku paliw. Po objęciu urzędu przez męża, prezydenta Karola Nawrockiego, udała się na bezpłatny urlop.
Jej wejście w nową rolę spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów, zwłaszcza po pierwszym głośnym wywiadzie dla magazynu „Viva!”, w którym zasygnalizowała, że nie zamierza być tylko tłem dla prezydenta. Zapowiedziała, że w swojej działalności skupi się na sprawach bliskich ludziom, takich jak walka z hejtem w sieci oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Wizerunek Marty Nawrockiej jest często opisywany jako autentyczny i naturalny, co budzi mieszane, choć żywe, reakcje opinii publicznej.
Marta Nawrocka 4 listopada pojawiła się na okładce magazynu „Viva!”. Ta pierwsza obszerna rozmowa, której udzieliła już jako Pierwsza Dama, w połączeniu z towarzyszącą jej sesją zdjęciową, natychmiast stała się gorącym tematem. Opinie były skrajne. Podczas gdy część odbiorców doceniała jej autentyczność i otwartość, inni krytykowali ją za zbyt szybkie i intensywne zaistnienie w świecie mediów. W trakcie tego głośnego wywiadu Nawrocka stwierdziła:
(…) nie chciałabym być porównywana do poprzednich pierwszych dam. Każda kobieta, która znalazła się w tej niezwykłej, a zarazem delikatnej roli, oddała jej część siebie na swój własny sposób i według swojej własnej wrażliwości. Nie ma jednej recepty na to, jak być pierwszą damą.
Co usłyszała Marta Nawrocka od Agaty Dudy? Pierwsza dama zdradziła szczegóły spotkania
Dzięki tej sesji i wywiadowi stało się jasne, że Marta Nawrocka ma zamiar odgrywać własną, aktywną rolę, a nie pozostawać w tle prezydenta:
Chcę słyszeć, jak mówią o swoich lękach, o swoich radościach, o zwyczajnych sprawach, które budują naszą wspólnotę od środka. Uważam, że ta funkcja może być pomostem między światem oficjalnym, reprezentacyjnym a światem ludzi codziennych, którzy żyją po cichu, a jednak to oni stanowią siłę Polski. Chcę swoją osobą, swoim doświadczeniem i sercem wykorzystać tę szansę, by nie tylko symbolicznie towarzyszyć, ale też realnie pomagać.
Współpracownik Nawrockiej wyznał gorzką prawdę
Amadeo Wilczewski, stylista fryzur, postanowił teraz opowiedzieć o swojej pracy z Martą Nawrocką. W długim poście na Instagramie wyznał, że gdy zadzwoniono do niego z propozycją uczesania Pierwszej Damy, przez moment miał wątpliwości. Powodem jego wahania był fakt, że prezydent Karol Nawrocki nie był politykiem, którego osobiście popierał.
Wtedy pomyślałem sobie, że siłą demokracji jest to, aby szanować i akceptować wybór większości, a także nieprofesjonalnym by było przekładanie moich prywatnych sympatii ponad zawodowe wyzwania — tłumaczy Wilczewski.
Pierwsza dama na okładce „Vivy!”. Marta Nawrocka ujawnia kulisy pracy w służbie: „Jak rodzina”
Dodał również, że Pierwsza Dama wywarła na nim bardzo duże wrażenie: „Okazała się ciepłą, sympatyczną i empatyczną kobietą, która w obliczu nowego wyzwania stoi zupełnie w opozycji do swojej poprzedniczki” — przekonuje stylista.
