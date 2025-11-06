Marta Nawrocka stara się angażować w działalność Pierwszej Damy. Stawia przed sobą kolejne wyzwania, zyskując sympatię Polaków. Nie wszyscy jednak są zgodni w takiej ocenie. Współpracownik Pierwszej Damy przerwał milczenie.

Marta Nawrocka Pierwszą Damą

Marta Nawrocka objęła funkcję Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku, wnosząc do Pałacu Prezydenckiego doświadczenie z długoletniej pracy jako funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej. Urodzona w 1986 roku absolwentka prawa, przez 18 lat zajmowała się m.in. zwalczaniem nielegalnego hazardu i kontrolą rynku paliw. Po objęciu urzędu przez męża, prezydenta Karola Nawrockiego, udała się na bezpłatny urlop.

Jej wejście w nową rolę spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów, zwłaszcza po pierwszym głośnym wywiadzie dla magazynu „Viva!”, w którym zasygnalizowała, że nie zamierza być tylko tłem dla prezydenta. Zapowiedziała, że w swojej działalności skupi się na sprawach bliskich ludziom, takich jak walka z hejtem w sieci oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Wizerunek Marty Nawrockiej jest często opisywany jako autentyczny i naturalny, co budzi mieszane, choć żywe, reakcje opinii publicznej.