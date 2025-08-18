Wuj prezydenta Nawrockiego przerywa milczenie. Zdradził, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami
Bliski krewny Karola Nawrockiego odsłonił kulisy rodzinnych spotkań.
Choć Karol Nawrocki dopiero od niedawna zasiada w fotelu prezydenta RP, już zdążył wywołać sporo komentarzy i kontrowersji. Jego każde wystąpienie jest analizowane przez ekspertów, a każda wpadka natychmiast trafia na nagłówki. Teraz jednak głos zabrała rodzina – wuj prezydenta, Waldemar Nawrocki. W szczerym wywiadzie ujawnił szczegóły, o których opinia publiczna nie miała dotąd pojęcia.
Pierwsze spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim! Rozmowa nie poszła po myśli premiera…(WIDEO)
Wuj Karola Nawrockiego ujawnia rodzinne sekrety. To powiedział o prezydencie
Rodzina Karola Nawrockiego rzadko zabiera głos publicznie, jednak tym razem wuj głowy państwa – Waldemar Nawrocki – zdecydował się podzielić swoimi przeżyciami. W rozmowie z mediami opowiedział o kulisach zaprzysiężenia i pierwszych chwilach prezydenta w nowej roli.
To był czas pełen pięknych rozmów. Spotkałem ludzi, których nie widziałem 45 lat. Ciarki mnie przechodzą na samą myśl o tej wizycie w Warszawie – zdradził.
Następnie dodał, że największe wrażenie zrobiła na nim uroczysta msza związana z objęciem urzędu przez siostrzeńca.
Karol Nawrocki z synami na meczu Lechii Gdańsk. Do sieci trafiło prywatne zdjęcie (FOTO)
Waldemar Nawrocki był obecny nie tylko na oficjalnym zaprzysiężeniu, ale i na kameralnym przyjęciu dla rodziny i przyjaciół. Tam, jak sam podkreśla, panowała wyjątkowa atmosfera.
Na imprezie u Karola nie było żadnego alkoholu. Do niego to nawet lampka wina nie pasuje. On żyje jak sportowiec – mówił.
Wuj przyznał, że początkowo czuł się onieśmielony, zwracając się do Karola Nawrockiego już nie tylko jako do krewnego, ale i prezydenta RP.
Powiedziałem i Karolu, i prezydencie. Jestem tak blisko Karola, że ciężko mi mówić do niego „prezydencie” – wyznał.
Waldemar Nawrocki podkreśla jednak, że jego siostrzeniec zawsze miał w sobie cechy wojownika i nie unikał wyzwań. –
,,Ma coś ze sportowca, z boksera. Wie, że życie to walka. Jak się podjął tej pracy, to da radę” – zapewniał.
Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta
Na koniec dodał, że w jego opinii nowa głowa państwa poradzi sobie w trudnych chwilach, bo – jak sam mówi – ,,Karol kocha Polskę, wzrusza się, jest uczuciowy i nie położy się przed nikim.”
