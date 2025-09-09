Karol Nawrocki, dziś prezydent Polski, w młodości uchodził za studenta nietuzinkowego i pełnego energii. Na Uniwersytecie Gdańskim dawał się zapamiętać zarówno kolegom, jak i wykładowcom. Teraz jeden z profesorów przerwał milczenie i zdradził, czego najbardziej obawia się w kontekście dalszej kariery polityka.

Poruszające słowa Nawrockiego na pogrzebie Sojki: „Odszedł nagle, pozostawiając nas w niespodziewanym bólu”

Takim studentem był Karol Nawrocki. Wykładowca ujawnia szczegóły i nie ukrywa obaw

Karol Nawrocki studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 2008 roku uzyskał tytuł magistra, a następnie obronił doktorat z nauk humanistycznych. Tematem jego pracy była działalność opozycji wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim w latach 1976–1989. Już wtedy interesował się wielką polityką i chętnie brał udział w obchodach ważnych rocznic historycznych.

W rozmowie z Onetem jeden z wykładowców wspomina, że obecny prezydent Polski wyróżniał się temperamentem i odwagą do dyskusji.

Był moim studentem, siedział w tylnej ławce i żarliwie uczestniczył w dyskusji. Pamiętam, jak zarzucił mi, że daję im jakąś lewacką propagandę do czytania – mówi profesor.

Nawrocki miał też doświadczenia, które dla wielu studentów były niecodzienne. Pracując w jednym z trójmiejskich lokali na bramce, zetknął się z półświatkiem, co, jak twierdzą wykładowcy, uczyniło jego referaty „barwnymi i pełnymi życia”.

Lewandowski wściekł się po pytaniu o Nawrockiego. Uciął wywiad i rzucił jedno zdanie…

Nie wszyscy pedagodzy wspominają jednak tamte lata z nostalgią. Inny z wykładowców zwrócił uwagę, że Nawrocki już wtedy kierował się prywatnymi poglądami, co w przyszłości może być niebezpieczne.

Obawiam się, że kierowanie się prywatnymi przekonaniami dominowało i dominować będzie w jego działaniach, niezależnie od pełnionych funkcji – podkreśla.

Na Uniwersytecie Gdańskim studiowało wielu późniejszych liderów polskiej polityki, w tym Donald Tusk, Lech Kaczyński i Aleksander Kwaśniewski. Dziś do tego grona dołączył Karol Nawrocki. Według jego dawnych znajomych już na uczelni było jasne, że nie zatrzyma się na samej nauce.

Karol Nawrocki pojawił się z siostrą w Watykanie! Kim jest Nina Nawrocka? (FOTO)

Wspomnienia o kontaktach z gangsterami, ciętych ripostach na wykładach i ogromnej ambicji tylko pokazują, jak burzliwa była droga obecnego prezydenta.

Czy historia zatoczy koło i te cechy pomogą mu rządzić Polską, czy raczej staną się powodem problemów?