Cezary Żak i Katarzyna Żak w tym roku obchodzili 40. rocznicę ślubu. Małżeństwo stanowi przykład dla innych par, że można stworzyć trwały związek w polskim show-biznesie. Para dzięki intratnym kontaktom zbudowała sobie luksusową willę na Mazurach, do której chętnie zaprasza swoich bliskich i rodzinę.

Cezary i Katarzyna Żakowie tworzą jedną z najzgodniejszych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo od lat łączy życie prywatne z zawodowym. Oszczędności swojego życia zainwestowali w cztery piękne nieruchomości. Jedną z nich jest wielki dom na Mazurach, który wygląda obłędnie na tle natury. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się nieruchomość z ciekawej perspektywy.

Cezary i Katarzyna Żakowie mają energooszczędny dom. Ekologia i zdrowie jest dla nich ważne

Cezary i Katarzyna Żakowie zwracają uwagę na aspekty ekologiczne w codziennym życiu. Jeżeli chodzi o aktorkę, to stara się zdrowo odżywiać. Unika jedzenia mięsa i stawia na zdrowie, pełnowartościowe posiłki. Katarzyna Żak w swojej diecie je przede wszystkim warzywa, które łączy z białkiem lub z węglowodanami. Unika też jedzenia po godzinie 18.00.

Cezary i Katarzyna Żakowie są ze sobą od 40 lat. Jaki jest sekret ich związku?

Sekretem udanego związku Cezarego i Katarzyny Żaków, który trwa od czterech dekad, jest wzajemne lubienie się, szacunek do siebie i wyrozumiałość. Para podkreśla, że mimo trudnych chwil, kluczowe są dla nich także zaufanie, komunikacja i nieustanne zachwycanie się sobą:

Nie ma związków idealnych. Były awantury, te „w ważnej sprawie” i te z byle powodu – i wciąż się zdarzają. To normalne. Siła naszego związku polega na tym, że przyjaźnimy się ze sobą. I chociaż już tyle lat jesteśmy razem, nie nudzimy się w swoim towarzystwie — powiedziała Katarzyna Żak w rozmowie z „Naj”.

Dom Cezarego i Katarzyny Żaków, fot. screen YouTube