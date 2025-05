Elżbieta Zapendowska jest jedną z najpopularniejszych w Polsce nauczycielek emisji głosu i śpiewu. Na przestrzeni lat współpracowała z takimi sławami, jak: Doda, Edyta Górniak, Łukasz Zagrobelny, Katarzyna Groniec, czy też Katarzyna Kowalska. Widzom dała się poznać jako surowa jurorka programów muzycznych: „Must Be The Music. Tylko muzyka”, „Idol”, czy „Jaki oni śpiewają?”. Zapendowska w ostatnich latach skupiła się na odpoczynku i wygaszaniu zawodowej kariery. Zdradziła w niedawnym wywiadzie, jak się obecnie czuje.

Elżbieta Zapendowska bezlitosna dla nowego jury „Must Be The Music”! „Trochę mi tutaj brak kompetencji”

Nauczycielka emisji głosu i jurorka „Idola” od dziecka mierzy się z poważnymi problemami ze wzrokiem. Elżbieta Zapendowska choruje na jaskrę i zaćmę, a w ostatnich latach zaczęła jej też dolegać postępująca krótkowzroczność. Trenerka głosu w związku z licznymi problemami zdrowotnymi udała się kilka lat temu na zasłużoną emeryturę i dziś stara się skupić głównie na swoim zdrowiu:

Przeszkadza mi to, że jeżeli ja gdzieś jadę, słucham jakichś ludzi i mam prowadzić z nimi konsultacje, i radzić im co, jak zaśpiewać, to gdy ja nie widzę ich twarzy, emocji i nie widzę ich oczu, to mnie to wkurza potwornie. Nie widzę ich ciała, ich mowy ciała, wtedy to trudne, więc powinnam się wycofać, ale jeszcze to robię siłą rozpędu, jak ktoś się potwornie upiera. Ale to jest też ważne dla mojego zdrowia psychicznego, żeby od czasu do czasu zmienić, że tak powiem, klimat wokół siebie, atmosferę, miasto — podsumowała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plejadą.