Katarzyna Zillmann i Janja Lesar były typowane na zwyciężczynie programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale odpadły tuż przed finałem show Polsatu. Sportsmenka nie kryła się z tym, że bardzo preżyła telewizyjną porażkę. Na początku zamieściła w sieci przejmujące nagranie, na którym opowiedziała, co ją spotkało ze strony fanów. Teraz zdobyła się na odważniejszy krok. Jej wideo w sieci sporo namieszało w głowach internautów…

Gwiazdy na gali BohaterONy 2025. Kożuchowska, Dowbor, Pietrucha…

Katarzyna Zillmann dopiero teraz pokazała to fanom. Poruszające wideo podbiło sieć

Katarzyna Zillmann udostępniła na Instagramie nagranie z ostatniego odcinka 'Tańca z Gwiazdami”, gdzie w parze z Janją Lesar zatańczyła walca angielskiego. Emocje podbiła również muzyka, ponieważ do wideo sportsmenka dodała piosenkę Edyty Bartosiewicz „Ostatni”, która poruszyła dogłębnie fanów. Całość podpisała jednym, ale bardzo wymownym słowem:

Pustka — napisała Katarzyna Zillmann na Instagramie.

Justyna Steczkowska z szansą na eurowizyjne trofeum! Fani zachwyceni