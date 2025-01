Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy polskiego show-biznesu chętnie odwiedzają lekarzy medycyny estetycznej. Polskie celebrytki uwielbiają upiększać swoje lica, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Postanowiliśmy zapytać znanego kosmetologa gwiazd — Adama Piekuta o to, z których zbiegów kosmetycznych najczęściej korzystają polskie gwiazdy. Sprawdziliśmy też, ile takie przyjemności kosztują. Niektórzy złapią się za głowę, gdy tylko zobaczą te ceny.

TYLKO U NAS! Kosmetolog ocenia twarze Rozenek, Lewandowskiej i Łuczenko. Zauważył ważną rzecz!

Adam Piekut o ulubionych zabiegach gwiazd. Krew i igły to cena, jaką płacą za piękny wygląd

Kosmetolog w rozmowie z Kozaczkiem pochylił się nad tematem ulubionych zabiegów gwiazd. Adam Piekut podkreślił, że bardzo ważna jest regularność w dbaniu o siebie oraz świadomość efektów, jakie niosą ze sobą zabiegi medycyny estetycznej. Podkreślił, że teraz większość gwiazd stawia na naturalne metody dbania o skórę i wybiera zabiegi nawilżające i ujędrniające:

Aktualna samoświadomość, trendy eko oraz dążenie do równowagi życiowej spowodowały zmiany również w dziale medycyny estetycznej. Dziś odchodzimy od twardych wypełniaczy na rzecz stymulatorów tkankowych. Wypełniacz jest jak plastelina podawana podskórnie dla wypchnięcia zmarszczki, czyli uzyskujemy efekt gładkości, ale jest on sztuczny, bez regeneracji tkanek. Stymulator polega na regeneracji, ujędrnieniu, nawilżeniu całej skóry, co w efekcie napina i uelastycznia całą skórę, dając efekt wypłacenia zmarszczek. Taki zabieg zwyczajowo wystarcza, choć czasem trzeba go wspomóc małą dawką wypełniacza dla efektu: Wow! — podkreślił kosmetolog — Adam Piekut.

Katarzyna Cichopek reklamuje własne kosmetyki. Fani jej nie poznali!

Jeżeli chodzi o zabieg z wykorzystaniem stymulatorów tkankowych, to cena jest uzależniona od miejsca, z którego korzystamy. Jednak większość gabinetów proponuje zabieg z użyciem stymulatorów tkankowych w cenie od 800 złotych do nawet 2800 złotych w zależności od ilości wykorzystanego preparatu.

Oprócz tego gwiazdy chętnie korzystają z toksyny botulinowej (botoksu), żeby zadziałać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Ten zabieg zdaniem specjalisty jest bardzo skuteczny i szybko widać jego efekty, takie jak wygładzenie zmarszczek i ich spłycenie. Jeżeli chodzi o koszt zabiegu, to wynosi on od 300 do 900 złotych w zależności od miejsc wstrzykiwania preparatu:

Powszechnym zabiegiem jest korekcja zmarszczek mimicznych przy użyciu toksyny botulinowej. Oczywiście pamiętać należy o regularnym oczyszczaniu skóry, pielęgnacji oraz zabiegach mezoterapii — nakłuwanie skóry samo w sobie stymuluje ją do odnowy, a dodatkowo wprowadza wartości odżywcze (koktajl z ampułki lub osocze bogatopłytkowe) dodatkowo wzmacnia opracowywaną strefę — dodał Adam Piekut.

Blanka Lipińska zdradza, jakie zabiegi na twarz zrobiła: „Wdrożyliśmy plan naprawczy”

Kosmetolog zdradził najpopularniejszy zabieg gwiazd. Polskie celebrytki wciąż uwielbiają tzw. „wampirzy lifting”

Jednym z najchętniej wybieranych przez gwiazdy zabiegiem jest mezoterapia z użyciem osocza bogatopłytkowego. Gwiazdy uwielbiają efekt, który daje „wampirzy lifting”: nawilżenie, ujędrnienie i pogrubienie skóry twarzy. Według specjalisty zabieg jest bezpieczny i może z niego skorzystać każdy, bo polega na wstrzyknięciu w skórę twarzy własnej krwi. Za takie „przyjemności” musimy zapłacić od 600 do 2000 złotych: