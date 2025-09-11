11 września 2001 roku na zawsze zmienił świat. Zamachy terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku były nie tylko atakiem na Stany Zjednoczone, ale także na niewinne ofiary pochodzące z wielu zakątków globu. Wśród tych, którzy stracili życie lub zostali poszkodowani, była również liczna grupa Polaków i osób polskiego pochodzenia, dla których Nowy Jork stał się domem.

Gwiazdy, które zostały osobiście dotknięte przez zamach na WTC. Wśród nich Michael Jackson, Lady Gaga

Polacy wspominają World Trade Center

Jednym z najbardziej dotkniętych środowisk była polska społeczność zawodowa. W wieżach WTC pracowali m.in. księgowi, maklerzy, oraz pracownicy techniczni pochodzenia polskiego. Wśród nich byli ci, którzy zginęli w wyniku bezpośrednich uderzeń samolotów oraz późniejszego zawalenia się budynków. Choć nie ma dokładnej liczby Polaków, którzy stracili życie, szacuje się, że kilkadziesiąt osób z polskimi korzeniami znalazło się w gronie ofiar.

Jedną z ofiar jest Ryszard Szurkowski, polski kolarz, który tego dnia stracił syna w wyniku ataku na WTC. Jego syn wtedy tapetował ściany budynku.

A tak Szurkowski dowiedział się o śmierci syna: przyszedł na zebranie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wówczas sekretarka oglądała telewizor i rzuciła, aby być cicho, bo patrzy.

A ty co za horror oglądasz?! – powiedział polski kolarz. Wtedy jeszcze nie wiedział, że chodzi także o jego syna.

W książce „Ryszard Szurkowski. Wyścig. Autobiografia” czytamy, że na początku Szurkowski nie skojarzył, że w jednej z wież może znajdować się jego syn. Dopiero, kiedy zadzwoniła zrozpaczona żona zorientował się, co się dzieje. Najpierw próbował skontaktować się z synem, ale już nie odbierał, a potem z synową, która była już tak samo w rozpaczy.

Tuż przed tragedią Norbert był w Polsce i trochę czasu spędził z rodzicami: „Przegadaliśmy we dwóch całą noc, siedzieliśmy do samego rana. Po drodze na kolejny etap do Jeleniej Góry odwiozłem Norberta na lotnisko”.

Warto dodać, że żona zmarłego Norberta na miesiąc przed zamachem dowiedziała się, że spodziewają się drugiego dziecka. Córka Claudia Szurkowska w rozmowie z „The Guardian” wyznała: „Mama zawsze mówi, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Po prostu nie rozumiem, dlaczego to się wydarzyło”.

Z kolei tak polski strażak Stanley Trojanowski wspomina ten feralny dzień. Wspomina, że dzień zaczął się spokojnie, przyjechał do jednostki Engine 238 na Greenpoincie około ósmej – godzinę przed rozpoczęciem pracy. Kiedy około godziny 9.00 sprawdzał swój wóz strażacki, kolega krzyknął przerażony, byśmy wszyscy przybiegli i zobaczyli, co się dzieje w telewizji.

Gdy drugi samolot uderzył, tym razem w południową wieżę, wiedzieliśmy, że to nie może być przypadek i że czeka nas ciężki dzień. Nikomu nie przyszło wtedy w ogóle do głowy, że wieże mogłyby się zawalić – mówi Stanley Trojanowski w rozmowie z Onetem.

Tak budowano One World Trade Center – nowojorski wieżowiec

Stało się jednak inaczej na skutek spływającej benzyny po ścianach: „Tymczasem wieże wytrzymały uderzenie samolotów, ale maszyny były pełne paliwa. Ściekając po ścianach, ciecz, która uległa zapaleniu, topiła metal. W ten sposób doszło do zawalenia i, jak się później okazało, zostaliśmy w Strefie Zero nie dzień, a wiele dni, a tak naprawdę tygodni i miesięcy”.