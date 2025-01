Kamil Labudda, znany w sieci jako Budda, właśnie poinformował, że odzyskał swoje luksusowe samochody! Po miesiącach niepewności, aresztu i medialnych doniesień o zabezpieczeniu jego majątku przez służby, influencer ponownie może cieszyć się swoją imponującą kolekcją aut. Nagranie, które opublikował na Instagramie, wywołało ogromne emocje wśród fanów i nie tylko. Jak do tego doszło i co to oznacza dla jego dalszej działalności?

Budda przerwał milczenie po wyjściu z aresztu! Ironiczny, zabawny z humorem film

Budda i jego problemy z prawem – co się wydarzyło?

Budda to jeden z najpopularniejszych youtuberów motoryzacyjnych w Polsce. Jego pasja do supersamochodów oraz spektakularne akcje związane z rozdawaniem aut przyciągnęły miliony widzów. Jednak jego kariera została poważnie zachwiana w październiku 2024 roku, kiedy został zatrzymany przez służby pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy.

W ramach śledztwa zabezpieczono jego kosztowną kolekcję samochodów, które trafiły na policyjne parkingi w różnych częściach Polski. Sprawa wstrząsnęła internetem – jedni bronili influencera, inni zastanawiali się, czy jego sukces rzeczywiście był legalny.

Po kilku miesiącach spędzonych w areszcie Budda opuścił go za poręczeniem majątkowym w wysokości dwóch milionów złotych. Choć sam youtuber nie zdradzał wielu szczegółów na temat swojego statusu prawnego, nieustannie sugerował, że będzie walczył o odzyskanie swojego majątku.

Teraz influencer wraca z dużym newsem! Na swoim Instagramie opublikował wideo, na którym widać, jak jego luksusowe samochody wracają do jego posiadłości na lawetach. Film opatrzył tajemniczym komentarzem:

„A to ci niespodzianka. Etap 2 – zaliczony. Działamy dalej.”

Nie wiadomo, na jakiej podstawie udało mu się odzyskać auta i czy sprawa przeciwko niemu została całkowicie umorzona. Jednak jedno jest pewne – Budda triumfuje i nie zamierza zwalniać tempa.

Budda pierwszy raz ZABRAŁ GŁOS po wyjściu z aresztu! „Od dziecka się mnie ten przypał trzymał”

Choć nie podał dokładnej listy, fani spekulują, że wśród odzyskanych samochodów znalazły się jego najbardziej znane perełki: Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, McLaren 720S, Rolls-Royce Wraith. Te auta od zawsze były wizytówką youtubera i pojawiały się w jego najbardziej popularnych filmach.

Ogłoszenie Buddy wywołało prawdziwą burzę w sieci. Jedni są zachwyceni i gratulują mu odzyskania samochodów, inni są bardziej sceptyczni i zastanawiają się, jak to możliwe, że mienie zabezpieczone przez służby tak szybko wróciło do influencera.

Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy youtubera i czy sprawa przeciwko niemu została całkowicie zakończona. Możliwe, że influencer szykuje większy materiał, w którym wyjaśni całą sytuację. Jedno jest pewne – Budda ponownie przyciągnął uwagę całej Polski, a jego powrót na scenę motoryzacyjną może być równie spektakularny, co nagły zwrot akcji z odzyskaniem aut.

Najgłośniejsze DRAMY, SKANDALE i AFERY 2024 roku! Budda, Martyniuk, Kaźmierska, Chajzer, Schreiber, Derpieński…