Zasiłek macierzyński to świadczenie wypłacane od dnia narodzin dziecka. Mogą z niego korzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, samozatrudnione oraz zleceniobiorcy. Sprawdź, co warto wiedzieć o zasiłku macierzyńskim!

Zasiłek macierzyński – co to takiego?

To rodzaj świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Przysługuje pracownikom, przedsiębiorcom oraz osobom, które opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłek macierzyński to wsparcie finansowe w okresie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem.

Kiedy otrzymasz wypłatę zasiłku?

Czas wypłaty jest zależny od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie:

20 tygodni – przy jednym dziecku

31 tygodni – przy bliźniakach

33 tygodnie – przy trojaczkach

35 tygodni – przy czworaczkach

37 tygodni – przy pięcioraczkach lub większej liczbie dzieci

Ile wynosi wysokość zasiłku?

Za okres urlopu macierzyńskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku za czas standardowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od wariantu:

100% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

70% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

81,5% podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w przypadku kiedy wniosek o udzielenie obu urlopów w pełnym wymiarze złożysz nie później niż 21 dni po porodzie.

Obliczenie wysokości zasiłku

Żeby sprawdzić wysokość zasiłku, który Ci przysługuje, warto skorzystać z kalkulatora zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. To rozwiązanie, które znacznie ułatwia uzyskanie pożądanych informacji. Przy czym jedyne co musisz zrobić to podanie właściwych danych. Kalkulator macierzyńskiego wymaga podania następujących danych:

Obecna forma zatrudnienia (Umowa o pracę lub Działalność gospodarcza).

Wysokość średniej miesięcznej pensji brutto z ostatnich 12 miesięcy (umowa) lub średniej miesięcznej podstawy składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy (działalność).

Osoby prowadzące działalność muszą podać podstawę składek ZUS (Duży ZUS, Mały ZUS, Inny).

Nadchodzące zmiany w przepisach

Od 19 marca 2025 roku w Polsce pojawi się dodatkowy uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji po narodzinach.

Do 15 tygodni dla rodziców dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g. Urlop przysługuje za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do 15. tygodnia po porodzie.

Do 8 tygodni dla rodziców dzieci urodzonych po 28. tygodniu ciąży, jednak przed 37. tygodniem, lub z masą urodzeniową powyżej 1000 g. Urlop przysługuje za każdy tydzień hospitalizacji dziecka do 8. tygodnia po porodzie.

Do 8 tygodni dla rodziców dzieci urodzonych po 37. tygodniu ciąży, jeśli hospitalizacja trwa co najmniej 2 kolejne dni lub pobyt dziecka w szpitalu przypada między 5. a 28. dniem po porodzie.

Co ważne, za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

