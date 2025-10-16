Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)
To był wieczór, jakiego dawno nie było!
W środę 15 października w Nowym Jorku odbył się znany i uwielbiany pokaz Victoria’s Secret Fashion Show. Nie da się ukryć, że wydarzenie, to od lat cieszy się ogromną popularnością. Na widowni gromadzą się tłumy, a cały event wzbudza duże zainteresowanie w mediach. Aniołki Victoria’s Secret jak zwykle olśniły tamtego wieczoru, a na widowni znalazło się wiele znanych gwiazd.
Na wybiegu Victoria’s Secret oczarowała m.in. Bella Hadid. Gwiazda od lat jest związana z tą marką i już nie raz widzieliśmy ją w pokazach. Warto dodać, że jeszcze niedawno Bella walczyła w szpitalu o zdrowie z boreliozą, ale jak widać dziś wygląda i czuje się znakomicie. Modelka zaprezentowała się w ognistej czerwieni.
Na pokazie nie zabrakło również Gigi Hadid, czyli siostry Belli, która również od lat chodzi po wybiegach Victoria’s Secret. Modelka zaprezentowała się w różowej bieliźnie i kwiatowym płaszczu.
Wielkim zaskoczeniem pokazu była Jasmine Tookes. Modelka co prawda od lat związana jest z pokazami Victoria’s Secret, ale po raz pierwszy wystąpiła z ciążowym brzuszkiem. Gwiazda olśniła w odważnej i siateczkowej kreacji wraz ze zdobną konstrukcją.
Na wybiegu Victoria’s Secret show debiutowała również znana modelka o polskich korzeniach, czyli Emily Ratajkowski. Gwiazda zaprezentowała się w spektakularnym, kwiatowym stroju i różowej bieliźnie.
Emily była zachwycona tym, że może po raz pierwszy pojawić się na wybiegu Victoria’s Secret.
„Dorastałam, patrząc na zdjęcia Gisele, Candice, Naomi i Adriany. To surrealistyczne, że znalazłam się w kampanii obok nich. Te kobiety były dla mnie większe niż życie — i nadal są” – mówiła Ratajkowski o swoim debiucie w wywiadzie dla Popsugar.
Na wybiegu nie zabrakło również Barbary Palvin. Modelka znana jest nie tylko ze swojego fachu, ale również jest żoną uwielbianego aktora Dylana Sprouse. Gwiazda tym razem olśniła w srebrzystej kreacji ze skrzydłami, które wyjątkowo znalazły się z przodu.
Jak Victoria’s Secret show, to nie mogło zabraknąć Adriany Limy. Modelka oczarowała w błyszczącym i prześwitującym kombinezonie oraz złotych skrzydłach.
Wielką niespodzianą wieczoru była znana piosenkarka Madison Beer. Wokalista nie tylko zaśpiewała na scenie podczas pokazu, ale również sama przeszła się po wybiegu i zaprezentowała się w obłędnym gorsecie i skrzydłach.
Co ciekawe, na wybiegu pojawiła się również kolumbijska piosenkarka Karol G, która nie tylko zaśpiewała, ale także zaprezentowała się w czerwonym kombinezonie z koronki i skrzydałch.
Na wybiegu Victoria’s Secret nie zabrakło również wieloletniej modelki tej marki, czyli Candice Swanepoel. Tym razem gwiazda wystąpiła w sensulanej, czarnej bieliźnie z błyszczącymi dodatkami.
Wśród gości zjawił się m.in. Dylan Sprouse, który wspierał swoją ukochaną Barbarę Pavlin. Aktor postawił na czarny garnitur i białą koszulę.
Madison Beer zanim wskoczyła na scenę to brylowała w ultra kobiecej kreacji z koronki.
Pojawił się również Patrick Schwarzenegger, czyli syn Arnolda Schwarzeneggera. Aktor postawił na elegancję w postaci czarnego garnituru.
Na pokaz zagościła również aktorka i reżyserka Sarah Jessica Parker, która postawiła na czarną kreację z rozcięciem.