Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)

To był wieczór, jakiego dawno nie było!

/ 16.10.2025 /
Pokaz Victoria's Secret 2025

W środę 15 października w Nowym Jorku odbył się znany i uwielbiany pokaz Victoria’s Secret Fashion Show. Nie da się ukryć, że wydarzenie, to od lat cieszy się ogromną popularnością. Na widowni gromadzą się tłumy, a cały event wzbudza duże zainteresowanie w mediach. Aniołki Victoria’s Secret jak zwykle olśniły tamtego wieczoru, a na widowni znalazło się wiele znanych gwiazd.

Bella Hadid

Na wybiegu Victoria’s Secret oczarowała m.in. Bella Hadid. Gwiazda od lat jest związana z tą marką i już nie raz widzieliśmy ją w pokazach. Warto dodać, że jeszcze niedawno Bella walczyła w szpitalu o zdrowie z boreliozą, ale jak widać dziś wygląda i czuje się znakomicie. Modelka zaprezentowała się w ognistej czerwieni.

Gigi Hadid

Na pokazie nie zabrakło również Gigi Hadid, czyli siostry Belli, która również od lat chodzi po wybiegach Victoria’s Secret. Modelka zaprezentowała się w różowej bieliźnie i kwiatowym płaszczu.

Jasmine Tookes

Wielkim zaskoczeniem pokazu była Jasmine Tookes. Modelka co prawda od lat związana jest z pokazami Victoria’s Secret, ale po raz pierwszy wystąpiła z ciążowym brzuszkiem. Gwiazda olśniła w odważnej i siateczkowej kreacji wraz ze zdobną konstrukcją.

Na wybiegu Victoria’s Secret show debiutowała również znana modelka o polskich korzeniach, czyli Emily Ratajkowski. Gwiazda zaprezentowała się w spektakularnym, kwiatowym stroju i różowej bieliźnie.

 

Emily była zachwycona tym, że może po raz pierwszy pojawić się na wybiegu Victoria’s Secret.

Dorastałam, patrząc na zdjęcia Gisele, Candice, Naomi i Adriany. To surrealistyczne, że znalazłam się w kampanii obok nich. Te kobiety były dla mnie większe niż życie — i nadal są” – mówiła Ratajkowski o swoim debiucie w wywiadzie dla Popsugar.

Barbara Palvin

Na wybiegu nie zabrakło również Barbary Palvin. Modelka znana jest nie tylko ze swojego fachu, ale również jest żoną uwielbianego aktora Dylana Sprouse. Gwiazda tym razem olśniła w srebrzystej kreacji ze skrzydłami, które wyjątkowo znalazły się z przodu.

Adriana Lima

Jak Victoria’s Secret show, to nie mogło zabraknąć Adriany Limy. Modelka oczarowała w błyszczącym i prześwitującym kombinezonie oraz złotych skrzydłach.

Madison Beer

Wielką niespodzianą wieczoru była znana piosenkarka Madison Beer. Wokalista nie tylko zaśpiewała na scenie podczas pokazu, ale również sama przeszła się po wybiegu i zaprezentowała się w obłędnym gorsecie i skrzydłach.

Karol G

Co ciekawe, na wybiegu pojawiła się również kolumbijska piosenkarka Karol G, która nie tylko zaśpiewała, ale także zaprezentowała się w czerwonym kombinezonie z koronki i skrzydałch.

Candice Swanepoel

Na wybiegu Victoria’s Secret nie zabrakło również wieloletniej modelki tej marki, czyli Candice Swanepoel. Tym razem gwiazda wystąpiła w sensulanej, czarnej bieliźnie z błyszczącymi dodatkami.

Dylan Sprouse

Wśród gości zjawił się m.in. Dylan Sprouse, który wspierał swoją ukochaną Barbarę Pavlin. Aktor postawił na czarny garnitur i białą koszulę.

Madison Beer

Madison Beer zanim wskoczyła na scenę to brylowała w ultra kobiecej kreacji z koronki.

Patrick Schwarzenegger

Pojawił się również Patrick Schwarzenegger, czyli syn Arnolda Schwarzeneggera. Aktor postawił na elegancję w postaci czarnego garnituru.

Sarah Jessica Parker

Na pokaz zagościła również aktorka i reżyserka Sarah Jessica Parker, która postawiła na czarną kreację z rozcięciem.

