Aniołki Victoria’s Secret zawładnęły sceną! Bella Hadid, debiut Emily Ratajkowski, Madison Beer… (FOTO)

Na wybiegu Victoria’s Secret show debiutowała również znana modelka o polskich korzeniach, czyli Emily Ratajkowski. Gwiazda zaprezentowała się w spektakularnym, kwiatowym stroju i różowej bieliźnie.

Emily była zachwycona tym, że może po raz pierwszy pojawić się na wybiegu Victoria’s Secret.

„Dorastałam, patrząc na zdjęcia Gisele, Candice, Naomi i Adriany. To surrealistyczne, że znalazłam się w kampanii obok nich. Te kobiety były dla mnie większe niż życie — i nadal są” – mówiła Ratajkowski o swoim debiucie w wywiadzie dla Popsugar.