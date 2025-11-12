Błyskawiczna kariera, a potem bolesny upadek. Tak dziś wyglądają dziecięce gwiazdy
Do nich należały lata 90.
Haley Joel Osment zdobył sławę rolą w filmie „Szósty zmysł”, za którą dostał nominację do Oscara — jednak dorastanie w Hollywood przyniosło mu poważne problemy.
W dorosłym życiu stawia na spokojniejszą działalność aktorską i dubbing, lecz w 2025 roku ponownie znalazł się w centrum uwagi ze względu na problemy osobiste.
Zyskał rozgłos jako nastoletni aktor, wcielając się w Johna Connora w obrazie „Terminator 2: Dzień sądu” w 1991 roku.
Po okresie sukcesów aktorskich jego życie zawodowe i prywatne napotkało trudności — dziś występuje rzadziej i próbuje ułożyć sobie nowe życie poza głównym nurtem Hollywood.
Stał się ikoną dziecięcej kinematografii dzięki roli Kevina w komedii „Kevin sam w domu” w 1990 roku.
Niestety, ale sława zawróciła mu w głowę i w późniejszych latach mierzył się z potwornymi uzależnieniami.
Dziś żyje poza intensywną presją show-biznesu: mieszka z rodziną, angażuje się w projekty artystyczne i chroni swoją prywatność.
Znany jako młody Anakin Skywalker w filmie „Gwiezdne wojny: Mroczne widmo” w 1999 roku.
Wycofał się z aktorstwa, borykał się z problemami zdrowia psychicznego (diagnoza: schizofrenia) i obecnie przebywa w centrum rehabilitacyjnym.
Na szczęście według zagranicznych źródeł jego stan się poprawił.
Zdobył sławę jako uroczy chłopiec z filmów „Jerry Maguire” w 1996 roku i „Stuart Malutki” w 1999 roku, które uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych aktorów lat 90.
Dziś wciąż działa w branży, choć głównie za kulisami – zajmuje się produkcją filmową, trenuje sztuki walki i często podkreśla, że dopiero jako dorosły naprawdę odnalazł równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Zasłynęła rolą rezolutnej dziewczynki w kultowej „Matyldzie” w 1996 roku, wcześniej pojawiła się też w hitach „Pani Doubtfire” w 1993 roku i „Cud w Nowym Jorku” w 1994 roku.
Dziś rzadko występuje przed kamerą – zajmuje się pisaniem i dubbingiem, a w mediach społecznościowych otwarcie mówi o zdrowiu psychicznym i trudach dorastania w Hollywood.
Stały się ikonami lat 90. jako bliźniaczki z serialu „Pełna chata” w latach 1987–1995 oraz filmów „Jak dwie krople wody” i „Bliźniaczki”.
Ich wspólne produkcje zdobyły ogromną popularność na całym świecie.
Po odejściu z aktorstwa poświęciły się modzie – dziś prowadzą luksusową markę The Row, unikają blasku fleszy i konsekwentnie budują pozycję w świecie haute couture.
A nadgze sgcuadnkowe ,, na adz, jak wy wszystkie ceny chidajkw nasywacye0 tak często?du