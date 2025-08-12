Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz odnowili przysięgę małżeńską.
Brooklyn Beckham i jego żona, Nicola Peltz, postanowili w wyjątkowy sposób uczcić swoją miłość – zorganizowali symboliczną ceremonię odnowienia ślubnych obietnic.
Młoda para podkreśla, że to był dla nich jeden z najważniejszych dni w ostatnim czasie.
Zaskoczeniem okazał się jednak fakt, że na uroczystości nie pojawili się Victoria i David Beckhamowie, a także część rodzeństwa Brooklyna.
Brooklyn Beckham w rozmowie z magazynem People zdradził, że jego związek z Nicolą Peltz to „nieustanne źródło radości” i że wspólnie wolą spędzać czas w domowym zaciszu, z kieliszkiem wina i czwórką psów, niż uczestniczyć w głośnych imprezach.
,,Nie lubimy wychodzić na kolacje czy imprezy. Kiedy jesteśmy razem, co zdarza się często, spędzamy czas z naszymi czterema psami i pijemy wino w domu”
— wyznał.
To właśnie chęć tworzenia wyjątkowych wspomnień skłoniła ich do ponownego złożenia ślubnych przysiąg.
,,Szczerze mówiąc, mógłbym odnawiać śluby z nią każdego dnia. Najważniejsze to znaleźć osobę, z którą chce się spędzić resztę życia. To naprawdę kształtuje człowieka”
— mówił z entuzjazmem Brooklyn.
Jak ustalił portal TMZ, w tym szczególnym momencie zabrakło jednak rodziców pana młodego – Victorii i Davida Beckhamów.
To kolejne wydarzenie, które podsyca plotki o trwającym konflikcie w rodzinie.
Od ślubu w 2022 roku media regularnie donoszą o chłodnych relacjach między Nicolą a teściową, które miały rozpocząć się od odmowy założenia sukni projektu Victorii na wesele.
Co ciekawe, kilka dni po ceremonii młodzi małżonkowie zostali sfotografowani podczas romantycznego spaceru w Nowym Jorku, wyglądając na w pełni szczęśliwych.
W sieci opublikowali również zdjęcia z członkami rodziny Nicoli, którzy uczestniczyli w „bardzo specjalnym dniu”.
Nadal jednak nie wiadomo, czy Beckhamowie seniorowie zrezygnowali z udziału w uroczystości, czy też w ogóle nie otrzymali zaproszenia.
Anonim | 12 sierpnia 2025
