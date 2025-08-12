Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii

Brooklyn Beckham i jego żona, Nicola Peltz, postanowili w wyjątkowy sposób uczcić swoją miłość – zorganizowali symboliczną ceremonię odnowienia ślubnych obietnic.

Młoda para podkreśla, że to był dla nich jeden z najważniejszych dni w ostatnim czasie.

Zaskoczeniem okazał się jednak fakt, że na uroczystości nie pojawili się Victoria i David Beckhamowie, a także część rodzeństwa Brooklyna.