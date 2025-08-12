times-dark
Kozaczek
Brooklyn Beckham wziął DRUGI raz ślub. Victoria i David Beckham nie pojawili się nawet tym razem… (FOTO)

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz odnowili przysięgę małżeńską.

/ 12.08.2025 /
Marysia
Ponowny ślub Brooklyna Beckhama bez Victorii i Davida. Rodzinny konflikt trwa źródło Instagram/ Forum

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii

Brooklyn Beckham i jego żona, Nicola Peltz, postanowili w wyjątkowy sposób uczcić swoją miłość – zorganizowali symboliczną ceremonię odnowienia ślubnych obietnic.

Młoda para podkreśla, że to był dla nich jeden z najważniejszych dni w ostatnim czasie.

Zaskoczeniem okazał się jednak fakt, że na uroczystości nie pojawili się Victoria i David Beckhamowie, a także część rodzeństwa Brooklyna.

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii

Brooklyn Beckham w rozmowie z magazynem People zdradził, że jego związek z Nicolą Peltz to „nieustanne źródło radości” i że wspólnie wolą spędzać czas w domowym zaciszu, z kieliszkiem wina i czwórką psów, niż uczestniczyć w głośnych imprezach.

,,Nie lubimy wychodzić na kolacje czy imprezy. Kiedy jesteśmy razem, co zdarza się często, spędzamy czas z naszymi czterema psami i pijemy wino w domu”

— wyznał.

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii

To właśnie chęć tworzenia wyjątkowych wspomnień skłoniła ich do ponownego złożenia ślubnych przysiąg.

,,Szczerze mówiąc, mógłbym odnawiać śluby z nią każdego dnia. Najważniejsze to znaleźć osobę, z którą chce się spędzić resztę życia. To naprawdę kształtuje człowieka”

— mówił z entuzjazmem Brooklyn.

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii

Jak ustalił portal TMZ, w tym szczególnym momencie zabrakło jednak rodziców pana młodego – Victorii i Davida Beckhamów.

To kolejne wydarzenie, które podsyca plotki o trwającym konflikcie w rodzinie.

Od ślubu w 2022 roku media regularnie donoszą o chłodnych relacjach między Nicolą a teściową, które miały rozpocząć się od odmowy założenia sukni projektu Victorii na wesele.

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii

Co ciekawe, kilka dni po ceremonii młodzi małżonkowie zostali sfotografowani podczas romantycznego spaceru w Nowym Jorku, wyglądając na w pełni szczęśliwych.

W sieci opublikowali również zdjęcia z członkami rodziny Nicoli, którzy uczestniczyli w „bardzo specjalnym dniu”.

Nadal jednak nie wiadomo, czy Beckhamowie seniorowie zrezygnowali z udziału w uroczystości, czy też w ogóle nie otrzymali zaproszenia.

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii
Zrzut ekranu 2025-05-08 092543 źródło Instagram/brooklynpeltzbeckham

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii
Lola Premiere - Los Angeles źródło Jen Lowery/MEGA / The Mega Agency / Forum

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii
Premiere of ''Lola'' held at the Regency Bruin Theatre in Los Angeles źródło Jen Lowery/MEGA / The Mega Agency / Forum

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii
Beckhams Pre-Wedding pose źródło Fot. Steve Bell / Camerapress / Forum

Brooklyn Beckham znów wziął ślub. Rodzice nie pojawili się na ceremonii
