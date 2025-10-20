times-dark
Kozaczek
Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki

Ten duet skradł cały czerwony dywan! Daria Ładocha rzadko pokazuje dzieci.

Daria ładocha Telekamery
20.10.2025
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Daria Ładocha, Laura Kulita

Daria Ładocha na czerwonym dywanie gali Telekamer 2025 zachwyciła klasą i elegancją. Prezenterka i miłośniczka gotowania pojawiła się w stylowym, bordowym garniturze z satynowym wykończeniem i dużą, efektowną kokardą przy kołnierzu. Do kreacji dobrała ciemną kopertówkę z wężowym motywem oraz klasyczne szpilki w szpic.

Na zdj.: Daria Ładocha, Laura Kulita, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Daria Ładocha, Laura Kulita

Na ściance Darii towarzyszyła jej córka Laura, która skradła show swoją subtelną stylizacją. Postawiła na czarny, minimalistyczny kombinezon bez ramiączek, który podkreślał jej sylwetkę, a na ramiona zarzuciła szal z ekologicznego futra. Całość dopełniła delikatnym makijażem i upięciem włosów z czarną wstążką.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Daria Ładocha, Laura Kulita

Daria Ładocha jest mamą dwóch córek 17-letniej Laury i 12-letniej Matyldy. Między dziewczynkami są cztery lata różnicy. Na gali towarzyszyła jej starsza córka.

Na zdj.: Daria Ładocha, Laura Kulita, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Daria Ładocha, Laura Kulita

Wygląda na to, że w rodzinie Darii Ładochy styl i pewność siebie to cechy dziedziczne!

