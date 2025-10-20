Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki

Daria Ładocha, Laura Kulita

Daria Ładocha na czerwonym dywanie gali Telekamer 2025 zachwyciła klasą i elegancją. Prezenterka i miłośniczka gotowania pojawiła się w stylowym, bordowym garniturze z satynowym wykończeniem i dużą, efektowną kokardą przy kołnierzu. Do kreacji dobrała ciemną kopertówkę z wężowym motywem oraz klasyczne szpilki w szpic.