Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki
Ten duet skradł cały czerwony dywan! Daria Ładocha rzadko pokazuje dzieci.
Daria Ładocha na czerwonym dywanie gali Telekamer 2025 zachwyciła klasą i elegancją. Prezenterka i miłośniczka gotowania pojawiła się w stylowym, bordowym garniturze z satynowym wykończeniem i dużą, efektowną kokardą przy kołnierzu. Do kreacji dobrała ciemną kopertówkę z wężowym motywem oraz klasyczne szpilki w szpic.
Na ściance Darii towarzyszyła jej córka Laura, która skradła show swoją subtelną stylizacją. Postawiła na czarny, minimalistyczny kombinezon bez ramiączek, który podkreślał jej sylwetkę, a na ramiona zarzuciła szal z ekologicznego futra. Całość dopełniła delikatnym makijażem i upięciem włosów z czarną wstążką.
Daria Ładocha jest mamą dwóch córek 17-letniej Laury i 12-letniej Matyldy. Między dziewczynkami są cztery lata różnicy. Na gali towarzyszyła jej starsza córka.
Wygląda na to, że w rodzinie Darii Ładochy styl i pewność siebie to cechy dziedziczne!