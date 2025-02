Dominika Gwit o swojej sylwetce. „Robię wszystko, żeby nie pozwolić mojemu ciału umrzeć”

Dominika Gwit o swojej sylwetce

Dominika Gwit to polska aktorka filmowa i teatralna. W 2014 roku zaskoczyła swoją metamorfozą, gdzie schudła aż 50 kilogramów. Jakiś czas później aktorka powróciła do dawnej wagi, co spotkało się z dużym hejtem. Teraz w wywiadzie z Katarzyną Brzozą z kanału GRUBE HISTORIE wyznała, że jej wygląd nie jest kwestią wyboru czy lenistwa, a stoi za tym historia zdrowotna.