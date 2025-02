Dua Lipa przyłapana ze świeżo upieczonym narzeczonym!? Ogromny pierścień zwraca uwagę (FOTO)

Dua Lipa i Callum Turner

„Dua i Callum są bardzo zakochani i wiedzą, że to już na zawsze. Są zaręczeni i nie mogliby być szczęśliwsi. Dua miała jeden z najlepszych lat swojej kariery zawodowej i to jest wisienka na torcie. Callum jest dla niej solidnym wsparciem i tworzą wspaniałą parę. Ich rodzina i przyjaciele są bardzo szczęśliwi. To były dla nich niesamowite święta” – poinformował jeden z bliskich wokalistki.