Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu

Julia Cichocka

Nie zabrakło także Julii Cichockiej, zwyciężczyni zeszłorocznej edycji programu „MasterChefa”. Julia na stałe dołączyła do ekipy programu – jako mentorka i influencerka będzie wspierać uczestników w kulinarnych zmaganiach, dzielić się cennymi wskazówkami oraz autorskimi przepisami.