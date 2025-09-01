Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Pojawiły się największe talenty programu kulinarnego.
Już 7 września rusza 14. edycja „MasterChefa” w TVN. Z tej okazji odbyła się wyjątkowa impreza plenerowa na warszawskim Pasażu Wisławy Szymborskiej pod hasłem „Królewska uczta z MasterChefem”.
Na widzów czekało wiele atrakcji, m.in. spotkanie z ulubionymi gwiazdami, królewska uczta, live cooking oraz możliwość zrobienia instaspotu na królewskim tronie.
Na wydarzeniu pojawił się sam król gastronomii, Michel Moran oraz królowa, Magda Gessler.
Na ściance nie zabrakło też czułości między prowadzącymi show.
Nie zabrakło także Julii Cichockiej, zwyciężczyni zeszłorocznej edycji programu „MasterChefa”. Julia na stałe dołączyła do ekipy programu – jako mentorka i influencerka będzie wspierać uczestników w kulinarnych zmaganiach, dzielić się cennymi wskazówkami oraz autorskimi przepisami.
Na królewskiej uczcie pojawiła się także Ida Rojewska – zwyciężczyni 2. edycji kulinarnego show „MasterChef Nastolatki”, która zdobyła uznanie jury dzięki kreatywności i zamiłowaniu do kulinarnych eksperymentów.
