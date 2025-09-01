times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Programy TV

Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu

Pojawiły się największe talenty programu kulinarnego.

Magda Gessler Masterchef Michel Moran
/ 01.09.2025 /
Aurora
Magda Gessler, Fot. AKPA źródło AKPA

1 / 10

Magda Gessler

Już 7 września rusza 14. edycja „MasterChefa” w TVN. Z tej okazji odbyła się wyjątkowa impreza plenerowa na warszawskim Pasażu Wisławy Szymborskiej pod hasłem „Królewska uczta z MasterChefem”.

Magda Gessler, Fot. AKPA źródło AKPA

2 / 10

Magda Gessler

Na widzów czekało wiele atrakcji, m.in. spotkanie z ulubionymi gwiazdami, królewska uczta, live cooking oraz możliwość zrobienia instaspotu na królewskim tronie.

Magda Gessler, Fot. AKPA źródło AKPA

3 / 10

Magda Gessler i Michel Moran

Na wydarzeniu pojawił się sam król gastronomii, Michel Moran oraz królowa, Magda Gessler.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

4 / 10

Magda Gessler i Michel Moran

Na ściance nie zabrakło też czułości między prowadzącymi show.

Michel Moran źródło AKPA

5 / 10

Michel Moran
Magda Gessler, Fot. AKPA źródło AKPA

6 / 10

Magda Gessler
Julia Cichocka-min źródło AKPA

7 / 10

Julia Cichocka

Nie zabrakło także Julii Cichockiej, zwyciężczyni zeszłorocznej edycji programu „MasterChefa”. Julia na stałe dołączyła do ekipy programu – jako mentorka i influencerka będzie wspierać uczestników w kulinarnych zmaganiach, dzielić się cennymi wskazówkami oraz autorskimi przepisami.

Ida Rojewska źródło AKPA

8 / 10

Ida Rojewska

Na królewskiej uczcie pojawiła się także Ida Rojewska – zwyciężczyni 2. edycji kulinarnego show „MasterChef Nastolatki”, która zdobyła uznanie jury dzięki kreatywności i zamiłowaniu do kulinarnych eksperymentów.

Neli Szelestowska-min źródło AKPA

9 / 10

Neli Szelestowska
Bartosz Nowak-min źródło AKPA

10 / 10

Bartosz Nowak
