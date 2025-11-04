times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci

Gwiazdy brylują na premierze filmu „Dom dobry”! Domagała i Jakubik z żonami, Gardias, Staśko…

Smarzowski, Turkot, Mołek, Majstrak...

Dorota Gardias Joanna Majstrak Wojciech Smarzowski
/ 04.11.2025 /
Marysia

1 / 26

Gwiazdy brylują na premierze filmu "Dom dobry"! Dorota Gardias, Wojciech Smarzowski, Joanna Majstrak...
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

2 / 26

Kinga Burzyńska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

3 / 26

Agata Turkot
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

4 / 26

Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

5 / 26

Maria Sobocińska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

6 / 26

Robert Czerwik
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

7 / 26

Andrzej Konopka
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

8 / 26

Damian Michałowski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

9 / 26

Katarzyna Walter
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

10 / 26

Joanna Majstrak
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

11 / 26

Dorota Gardias
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

12 / 26

Marcin Sztabiński
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

13 / 26

Maja Staśko
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

14 / 26

Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Matysiak
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

15 / 26

Wojciech Smarzowski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

16 / 26

Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

17 / 26

Andrzej Pągowski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

18 / 26

Katarzyna Dąbrowska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

19 / 26

Katarzyna Zdanowicz
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

20 / 26

Katarzyna Zawadzka
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

21 / 26

Krzysztof Skórzyński
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

22 / 26

Orina Krajewska
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

23 / 26

Anna Szymańczyk
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

24 / 26

Andrzej Serdiukow
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

25 / 26

Robert Wabich
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

26 / 26

Magda Mołek
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Plejada gwiazd na pokazie marki MMC! Kożuchowska, Horodyńska, Markowska, Warnke… (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Anna Markowska Joanna Horodyńska
Plejada gwiazd na pokazie marki MMC! Kożuchowska, Horodyńska, Markowska, Warnke… (FOTO)
Mercedes, Bołądź, Lewandowska, Szapołowska, Hyży, Racewicz...
Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają namiętny projekt! Internauci oburzeni
Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz zapowiadają namiętny projekt! Internauci oburzeni
Ich nowe przedsięwzięcie już wzbudza kontrowersje...
Rozwód Kaczorowskiej i Peli przeciąga się. Pojawił się nieoczekiwany zwrot?
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Maciej Pela
Rozwód Kaczorowskiej i Peli przeciąga się. Pojawił się nieoczekiwany zwrot?
Dlaczego sąd nie ogłosił wyroku od razu?
Beata Kozidrak wygląda jak miś z Krupówek. Pokazała się w szokującej stylizacji!
Aktualności Polscy celebryci
Beata Kozidrak Stylizacje Gwiazd
Beata Kozidrak wygląda jak miś z Krupówek. Pokazała się w szokującej stylizacji!
Tak wokalistka wyglądała w Zakopanem.
Nie żyje najpotężniejszy wiceprezydent USA! Ta wiadomość wstrząsnęła światem
Aktualności Polscy celebryci
Prezydent Usa
Nie żyje najpotężniejszy wiceprezydent USA! Ta wiadomość wstrząsnęła światem
Wieści nadeszły po południu...
Anna Mucha tak podsumowała suknię ślubną Cichopek. Nagle wspomniała o… worku jutowym!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Mucha Katarzyna Cichopek
Anna Mucha tak podsumowała suknię ślubną Cichopek. Nagle wspomniała o… worku jutowym!
Oj, te słowa wywołają burzę w sieci...
Tak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego po Wszystkich Świętych. Co tam się dzieje?!
Aktualności Polscy celebryci
Grób śmierć
Tak wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego po Wszystkich Świętych. Co tam się dzieje?!
Ten widok aż mrowi skórę...
Andziaks nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód szokuje!
Aktualności Polscy celebryci
Andziaks Influencerzy
Andziaks nie pojawi się na otwarciu sklepu w Gdyni. Powód szokuje!
"Jestem przerażona!" — zaczęła Andziaks.
Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska odcięła się od brata Rogacewicza. Podjęła stanowczą decyzję!
Brat aktora całkiem się wygadał...
Kuba Wojewódzki wypoczywa w Dubaju z Żanetą Rosińską. To o trzy dekady młodsza kobieta!
Aktualności Polscy celebryci
Anna Mucha Kuba Wojewódzki
Kuba Wojewódzki wypoczywa w Dubaju z Żanetą Rosińską. To o trzy dekady młodsza kobieta!
Dziennikarz ostatnio zasugerował, że są już po ślubie...
Rihanna wróciła na salony po porodzie! Spójrzcie, jak promienieje świeżo upieczona mama! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Asap Rocky Poród
Rihanna wróciła na salony po porodzie! Spójrzcie, jak promienieje świeżo upieczona mama! (FOTO)
Towarzyszył jej ukochany ASAP Rocky.
Anna Mucha wyrzucona z TVP przez Kurskiego! Zdradziła kulisy rozmowy
Aktualności Polscy celebryci
Anna Mucha Jacek Kurski
Anna Mucha wyrzucona z TVP przez Kurskiego! Zdradziła kulisy rozmowy
"Wyszłam z tego pokoju!" — podsumowała aktorka. Co jeszcze powiedziała?
Okładka w „Playboyu”, rozstanie i billboard. Anna Mucha rozlicza Wojewódzkiego po latach
Newsy Polscy celebryci
Anna Mucha Kuba Wojewódzki
Okładka w „Playboyu”, rozstanie i billboard. Anna Mucha rozlicza Wojewódzkiego po latach
W podcaście "WojewódzkiKędzierski" zrobiło się gorąco, gdy Kuba Wojewódzki wrócił do tematu rozbieranej sesji aktorki.
Dorociński odtworzył słynną sesję Zbigniewa Cybulskiego. Mowę nam odebrało (FOTO)
Newsy Polscy celebryci
Marcin Dorociński
Dorociński odtworzył słynną sesję Zbigniewa Cybulskiego. Mowę nam odebrało (FOTO)
Marcin Dorociński wcieli się w legendę polskiego kina i z tej okazji odtworzył słynne zdjęcia sprzed lat.
Finał rozwodu Kaczorowskiej i Peli. Prawniczka ujawnia szczegóły
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Maciej Pela
Finał rozwodu Kaczorowskiej i Peli. Prawniczka ujawnia szczegóły
Zapadła decyzja w sądzie, finał zaskoczył wszystkich.
Tadeusz Drozda uchylił drzwi swojego domu. Legenda telewizyjna ma wnętrza z duszą i klasą (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Tadeusz Drozda
Tadeusz Drozda uchylił drzwi swojego domu. Legenda telewizyjna ma wnętrza z duszą i klasą (FOTO)
Satyryk wpuścił kamery do swojego domu! W środku króluje ciepło, elegancja i klimat minionych lat.
 