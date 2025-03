Jest UKRYTĄ pierwszą damą Rosji. Mają z Putinem dwójkę dzieci (FOTO)

Alina Kabajewa i Władimir Putin

Rosyjski dyktator doczekał się nawet dwójki synów wraz z Kabajewą. Choć tożsamość ich dzieci również wciąż poddana jest wątpliwościom, media podają, że mają syna Iwana, który urodził się w 2015 roku, oraz Władimira juniora, który przyszedł na świat cztery lata później.

„On zapewnia bezpieczeństwo swojej rodzinie. Córki ma już dorosłe. Dwie oficjalne, to wiadomo: Masza i Katia. (…) Co jest ważne, jeśli chodzi o dwóch synków Putina z Kabajewą? Żyją oni jak w raju. Wszystkie rezydencje Putina są niesłychanie strzeżone, a ta jest ochraniana z każdej możliwej strony. I teraz tam jest tych dwóch chłopaczków. I spójrzmy na ich los. Tak normalnie, po ludzku zupełnie. Są pozbawieni towarzystwa rówieśników. Cały czas otoczeni strażą, dorosłymi ludźmi. Oni oczywiście mają tam prywatną szkołę i tak dalej. No i oni rosną jako następcy Putina – ujawnia reportażystka Krystyna Kurczab-Redlich w „Fakcie”.