Maciej Kurzajewski naprawdę się postarał na 43. urodziny Cichopek. Mieli tego dnia z pewnością gorącą noc

Dziennikarz zadbał o każdy szczegół.

Kasia Cichopek Maciej Kurzajewski
/ 08.10.2025 /
Marysia

Katarzyna Cichopek na długo zapamięta 43. urodziny.

 

Maciej Kurzajewski z samego rana przygotował dla ukochanej niespodziankę – wręczył jej przesłodki tort czekoladowy z jedną racą.

Na tym jednak niespodzianki od narzeczonego się nie skończyły.

źródło Instagram

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek ten wieczór zapamięta na długo.

Zamiast głośnej imprezy, kameralny wyjazd, nastrojowa atmosfera i ukochany u boku.

Maciej Kurzajewski postanowił zaskoczyć przyszłą żonę i zorganizował jej wyjątkowy prezent – pobyt w jednym z najbardziej prestiżowych warszawskich hoteli.

Jak dowiadujemy się z relacji aktorki, dziennikarz zadbał o każdy szczegół. Na miejscu czekał na nich uroczy apartament z widokiem na miasto, elegancko podane owoce, słodkości i butelka wina.

 

,,Kochanie, dziękuję za wspaniałą niespodziankę”

– napisała Cichopek na Instagramie, pokazując nagranie z hotelowego pokoju.

Para znalazła też chwilę na relaks w hotelowym spa i kąpiel w basenie. Zakochani wyglądali na naprawdę szczęśliwych, a ich fani nie kryli wzruszenia.

To dla pary wyjątkowy czas – niedawno zakończyli remont swojego wspólnego mieszkania, a teraz intensywnie przygotowują się do ślubu. Choć nie ujawnili jeszcze daty ceremonii, ich najnowsze zdjęcia pokazują, że miłość między nimi kwitnie jak nigdy wcześniej.

 

Urodzinowy wieczór w hotelu Bristol był więc nie tylko prezentem, ale też symbolicznym momentem zatrzymania się w biegu, tylko we dwoje.

