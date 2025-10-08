Maciej Kurzajewski naprawdę się postarał na 43. urodziny Cichopek. Mieli tego dnia z pewnością gorącą noc

Kurzajewski zrobił Cichopek romantyczną niespodziankę! To tam spędzili noc

To dla pary wyjątkowy czas – niedawno zakończyli remont swojego wspólnego mieszkania, a teraz intensywnie przygotowują się do ślubu. Choć nie ujawnili jeszcze daty ceremonii, ich najnowsze zdjęcia pokazują, że miłość między nimi kwitnie jak nigdy wcześniej.