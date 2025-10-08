Maciej Kurzajewski naprawdę się postarał na 43. urodziny Cichopek. Mieli tego dnia z pewnością gorącą noc
Dziennikarz zadbał o każdy szczegół.
Katarzyna Cichopek na długo zapamięta 43. urodziny.
Maciej Kurzajewski z samego rana przygotował dla ukochanej niespodziankę – wręczył jej przesłodki tort czekoladowy z jedną racą.
Na tym jednak niespodzianki od narzeczonego się nie skończyły.
Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek ten wieczór zapamięta na długo.
Zamiast głośnej imprezy, kameralny wyjazd, nastrojowa atmosfera i ukochany u boku.
Maciej Kurzajewski postanowił zaskoczyć przyszłą żonę i zorganizował jej wyjątkowy prezent – pobyt w jednym z najbardziej prestiżowych warszawskich hoteli.
Jak dowiadujemy się z relacji aktorki, dziennikarz zadbał o każdy szczegół. Na miejscu czekał na nich uroczy apartament z widokiem na miasto, elegancko podane owoce, słodkości i butelka wina.
,,Kochanie, dziękuję za wspaniałą niespodziankę”
– napisała Cichopek na Instagramie, pokazując nagranie z hotelowego pokoju.
Para znalazła też chwilę na relaks w hotelowym spa i kąpiel w basenie. Zakochani wyglądali na naprawdę szczęśliwych, a ich fani nie kryli wzruszenia.
To dla pary wyjątkowy czas – niedawno zakończyli remont swojego wspólnego mieszkania, a teraz intensywnie przygotowują się do ślubu. Choć nie ujawnili jeszcze daty ceremonii, ich najnowsze zdjęcia pokazują, że miłość między nimi kwitnie jak nigdy wcześniej.
Urodzinowy wieczór w hotelu Bristol był więc nie tylko prezentem, ale też symbolicznym momentem zatrzymania się w biegu, tylko we dwoje.
