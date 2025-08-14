times-dark
Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii

Aktor zamienił plan filmowy na słoneczne wybrzeże i luksusowy rejs.

Maciej Musiał
/ 14.08.2025 /
Marysia
Maciej Musiał odsłania tors na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii źródło Instagram

Maciej Musiał w ostatnich tygodniach miał napięty grafik.

Po zakończeniu zdjęć i promocji nowego sezonu „Rodzinki.pl” oraz pracy przy międzynarodowej produkcji „Parallel Tales”, aktor zdecydował się na wakacyjny reset.

Tym razem padło na Sardynię — włoską wyspę, która od lat przyciąga celebrytów.

Musiał zamieszkał na jachcie, gdzie w ciągu dnia pływa, gra w karty i delektuje się kuchnią śródziemnomorską. Na zdjęciach, które opublikował w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć go zarówno w codziennych ujęciach, jak i w kadrze, który szczególnie przyciągnął uwagę fanów — aktor stoi zamyślony, z nagim torsem, na tle błękitnego morza.

Podczas wypoczynku towarzyszy mu m.in. menedżer, grono przyjaciół oraz influencer Danny Ferreri. Cała ekipa chętnie dzieli się w sieci migawkami z rejsu — od wspólnych śniadań po wieczorne kolacje na pokładzie.

Choć Musiał pozwala sobie na chwilę oddechu, już myśli o nadchodzących projektach. Wkrótce wróci do pracy nad filmem „Parallel Tales”, w którym współpracuje z uznanym scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem.

Jak sam podkreśla, w branży filmowej wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu… i dobrego prawnika.

