Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii

Choć Musiał pozwala sobie na chwilę oddechu, już myśli o nadchodzących projektach. Wkrótce wróci do pracy nad filmem „Parallel Tales”, w którym współpracuje z uznanym scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem.

Jak sam podkreśla, w branży filmowej wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu… i dobrego prawnika.