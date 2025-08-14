Maciej Musiał pozuje półnago na jachcie. Tak gwiazdor „Rodzinki.pl” spędza czas na Sardynii
Aktor zamienił plan filmowy na słoneczne wybrzeże i luksusowy rejs.
1 / 9
Maciej Musiał w ostatnich tygodniach miał napięty grafik.
Po zakończeniu zdjęć i promocji nowego sezonu „Rodzinki.pl” oraz pracy przy międzynarodowej produkcji „Parallel Tales”, aktor zdecydował się na wakacyjny reset.
2 / 9
Tym razem padło na Sardynię — włoską wyspę, która od lat przyciąga celebrytów.
Musiał zamieszkał na jachcie, gdzie w ciągu dnia pływa, gra w karty i delektuje się kuchnią śródziemnomorską. Na zdjęciach, które opublikował w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć go zarówno w codziennych ujęciach, jak i w kadrze, który szczególnie przyciągnął uwagę fanów — aktor stoi zamyślony, z nagim torsem, na tle błękitnego morza.
3 / 9
Podczas wypoczynku towarzyszy mu m.in. menedżer, grono przyjaciół oraz influencer Danny Ferreri. Cała ekipa chętnie dzieli się w sieci migawkami z rejsu — od wspólnych śniadań po wieczorne kolacje na pokładzie.
4 / 9
Choć Musiał pozwala sobie na chwilę oddechu, już myśli o nadchodzących projektach. Wkrótce wróci do pracy nad filmem „Parallel Tales”, w którym współpracuje z uznanym scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem.
Jak sam podkreśla, w branży filmowej wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu… i dobrego prawnika.
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9