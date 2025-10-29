Magdalena Zawadzka kończy 81! Polacy kochali jej role w czasach PRL-u
Zobacz, jak wyglądała w młodości. Poznajecie?
Jedna z najbardziej cenionych i lubianych polskich aktorek Magdalena Zawadzka, obchodzi dziś swoje 81. urodziny. Choć minęły dekady od jej debiutu to wciąż zachwyca elegancją, klasą i niezwykłą energią, której mogłaby pozazdrościć niejedna młodsza gwiazda.
Aktorka od lat jest symbolem wdzięku i ponadczasowego stylu. Publiczność pokochała ją za niezapomniane role od Baśki Wołodyjowskiej w kultowym filmie „Pan Wołodyjowski” po występy teatralne, które na trwałe zapisały się w historii polskiej sceny.
Od lat związana jest również z teatrem. Występowała na deskach Teatru Polskiego, Teatru Ateneum i Teatru Narodowego, gdzie stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji m.in. od dramatycznych po komediowe.
Prywatnie Magdalena Zawadzka przez wiele lat tworzyła szczęśliwy związek z wybitnym aktorem Gustawem Holoubkiem, z którym doczekała się syna, Jana.
Anonim | 29 października 2025
Przeurocza kobieta i swietna aktorka👌Zdrowka i 100 lat Zycze Pani Magdo!!!!!💕