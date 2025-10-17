Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
Efekt zapiera dech w piersiach!
1 / 17
Małgorzata Rozenek znów pochwaliła się efektami wielomiesięcznych przygotowań do przeprowadzki.
Jej nowy dom to prawdziwe królestwo luksusu, które odbiera mowę. Co kryją wnętrza, do których gwiazda zaprosiła fotografa?
2 / 17
Jak zdradziła w rozmowie z „Plejadą”, proces urządzania domu był prawdziwym sprawdzianem dla małżeństwa.
„Mój mąż już jest wykończony psychicznie tym wykańczaniem”
– przyznała Rozenek. Momentem przełomowym okazała się kwestia wyboru kolorów, gdy gwiazda pokazała mężowi „trzy identyczne odcienie”, które – jej zdaniem – „drastycznie się różniły”. Radziu Majdan wtedy się poddał:
„Małgosiu, przepraszam cię, nie”.
3 / 17
Efekt końcowy przerósł najśmielsze oczekiwania. W nowym numerze „Werandy” można podziwiać przestronny salon w bieli z delikatnymi akcentami kolorystycznymi, ozdobiony nietypowymi obrazami Piotra
Czajkowskiego. Każdy detal świadczy o perfekcjonizmie gospodyni – od nowoczesnych mebli po starannie dobrane dodatki.
4 / 17
Równie imponująco prezentuje się przestrzeń na zewnątrz.
Pokaźny taras z wygodną kanapą, stacja do gotowania z grillem i olbrzymi stół udekorowany świecami oraz niebieskimi kwiatami tworzą idealne miejsce do relaksu.
Nie zabrakło też domku dla syna Henia, co pokazuje, że w tym luksusie znalazło się miejsce na dziecięce marzenia.
5 / 17
„Powiem szczerze, naprawdę nigdy już więcej nie wpadnę na taki pomysł”
– deklaruje Rozenek. Czy to oznacza, że rodzina na dobre zadomowiła się w nowej rezydencji?
6 / 17
Zobacz wszystkie zdjęcia nowej rezydencji Rozenków w naszej galerii!
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17
Ania | 18 października 2025
Te wspaniałe tuje i marmury, pełna zazdrość🙂
Małgosia | 18 października 2025
Przepiękny dom. Gratulacje, wspaniałego życia w tym cudownym domu.
Golf | 17 października 2025
Na temat gustu się nie dyskutuje, nie moje klimaty.
Anonim | 18 października 2025
Czy te krytyki sa potrzebne? Ludzie opamietajcie sie!!!!!! Pokazuje bo ma co!!!!? Dom imponujacy, jesli tak jest w srodku pieknie jak w ogrodzie to pelen RESPEKT DLA ARCHITEKTA 👌🤩Poprostu cudo👌👌👌👌👌👌
Pani Małgosiu przepięknie pani wygląda i dom przepiękny ❤️🌹 | 17 października 2025
Pani Małgosiu przepięknie pani wygląda i dom jest przepiękny ❤️🌹