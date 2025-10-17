times-dark
Kozaczek
Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Efekt zapiera dech w piersiach!

/ 17.10.2025 /
Marysia
źródło Instagram

1 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Małgorzata Rozenek znów pochwaliła się efektami wielomiesięcznych przygotowań do przeprowadzki.

Jej nowy dom to prawdziwe królestwo luksusu, które odbiera mowę. Co kryją wnętrza, do których gwiazda zaprosiła fotografa?

IMG_2478

2 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Jak zdradziła w rozmowie z „Plejadą”, proces urządzania domu był prawdziwym sprawdzianem dla małżeństwa.

„Mój mąż już jest wykończony psychicznie tym wykańczaniem”

– przyznała Rozenek. Momentem przełomowym okazała się kwestia wyboru kolorów, gdy gwiazda pokazała mężowi „trzy identyczne odcienie”, które – jej zdaniem – „drastycznie się różniły”. Radziu Majdan wtedy się poddał:

„Małgosiu, przepraszam cię, nie”.

IMG_2493

3 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Efekt końcowy przerósł najśmielsze oczekiwania. W nowym numerze „Werandy” można podziwiać przestronny salon w bieli z delikatnymi akcentami kolorystycznymi, ozdobiony nietypowymi obrazami Piotra

Czajkowskiego. Każdy detal świadczy o perfekcjonizmie gospodyni – od nowoczesnych mebli po starannie dobrane dodatki.

IMG_2485

4 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Równie imponująco prezentuje się przestrzeń na zewnątrz.

Pokaźny taras z wygodną kanapą, stacja do gotowania z grillem i olbrzymi stół udekorowany świecami oraz niebieskimi kwiatami tworzą idealne miejsce do relaksu.

Nie zabrakło też domku dla syna Henia, co pokazuje, że w tym luksusie znalazło się miejsce na dziecięce marzenia.

IMG_2492

5 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

„Powiem szczerze, naprawdę nigdy już więcej nie wpadnę na taki pomysł”

– deklaruje Rozenek. Czy to oznacza, że rodzina na dobre zadomowiła się w nowej rezydencji?

IMG_2484

6 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Zobacz wszystkie zdjęcia nowej rezydencji Rozenków w naszej galerii!

IMG_2490

7 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2489

8 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2482

9 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2483

10 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2479

11 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2480

12 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2481

13 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2488

14 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2495

15 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2494

16 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
IMG_2486

17 / 17

Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
KOMENTARZE
Ania | 18 października 2025 Odpowiedz

Te wspaniałe tuje i marmury, pełna zazdrość🙂

Małgosia | 18 października 2025 Odpowiedz

Przepiękny dom. Gratulacje, wspaniałego życia w tym cudownym domu.

Golf | 17 października 2025 Odpowiedz

Na temat gustu się nie dyskutuje, nie moje klimaty.

Anonim | 18 października 2025 Odpowiedz

Czy te krytyki sa potrzebne? Ludzie opamietajcie sie!!!!!! Pokazuje bo ma co!!!!? Dom imponujacy, jesli tak jest w srodku pieknie jak w ogrodzie to pelen RESPEKT DLA ARCHITEKTA 👌🤩Poprostu cudo👌👌👌👌👌👌

Pani Małgosiu przepięknie pani wygląda i dom przepiękny ❤️🌹 | 17 października 2025 Odpowiedz

Pani Małgosiu przepięknie pani wygląda i dom jest przepiękny ❤️🌹

