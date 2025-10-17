Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój

Równie imponująco prezentuje się przestrzeń na zewnątrz.

Pokaźny taras z wygodną kanapą, stacja do gotowania z grillem i olbrzymi stół udekorowany świecami oraz niebieskimi kwiatami tworzą idealne miejsce do relaksu.

Nie zabrakło też domku dla syna Henia, co pokazuje, że w tym luksusie znalazło się miejsce na dziecięce marzenia.