Marek Perepeczko umierał samotnie. Prawda o jego ostatnich dniach jest wstrząsająca!

Marek Perepeczko zmarł samotnie. Prawda o jego ostatnich dniach wstrząsa!

Sam przyznawał, że „musi coś zrobić ze swoim organizmem, bo tak długo nie pociągnie”. Ale było już za późno.

Ważył ponad 140 kilogramów i poruszał się coraz wolniej. Zamiast przejść przez ulicę do teatru wsiadał do samochodu. Jego dieta składała się głównie z batonów i słodkich napojów. Gdy otwierał drzwi auta, wysypywały się opakowania po słodyczach.