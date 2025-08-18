times-dark
Kozaczek
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!

Zaskoczyła strojem gimnastyczki.

Margaret
/ 18.08.2025 /
Karolina T.
Margaret

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival

Margaret zjawiła się na Top of the Top Festival w Sopocie!

Poniedziałkowy koncert pod hasłem „Gorączka sopockiej nocy” rozgrzała publiczność. Na scenie wystąpiła między innymi Natasza Urbańska, Anna Rusowicz, Izabela Trojanowska, a także Margaret. 

Margaret

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival

Margaret zelektryzowała Operę Leśną swoją stylizacją. Miała na sobie biały kostium gimnastyczki, a do tego metaliczny geometryczny pasek w talii.

Natomiast doszło do modowej wpadki – z rajstop wystaje podszewka, która wystaje i wygląda jak podpaska. UPS!

Margaret

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival
Margaret

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival
Na zdj.: Margaret, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival
Anonim | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Matko boska przecież to szew, zawsze w kroku jest okrągła wstawka

Anonim | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

