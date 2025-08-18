Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Zaskoczyła strojem gimnastyczki.
/ 18.08.2025 /
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival
Margaret zjawiła się na Top of the Top Festival w Sopocie!
Poniedziałkowy koncert pod hasłem „Gorączka sopockiej nocy” rozgrzała publiczność. Na scenie wystąpiła między innymi Natasza Urbańska, Anna Rusowicz, Izabela Trojanowska, a także Margaret.
Margaret zelektryzowała Operę Leśną swoją stylizacją. Miała na sobie biały kostium gimnastyczki, a do tego metaliczny geometryczny pasek w talii.
Natomiast doszło do modowej wpadki – z rajstop wystaje podszewka, która wystaje i wygląda jak podpaska. UPS!
Anonim | 19 sierpnia 2025
Anonim | 19 sierpnia 2025
Anonim | 19 sierpnia 2025
Anonim | 19 sierpnia 2025
Matko boska przecież to szew, zawsze w kroku jest okrągła wstawka
Anonim | 19 sierpnia 2025
