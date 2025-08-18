Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!

Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival

Margaret zelektryzowała Operę Leśną swoją stylizacją. Miała na sobie biały kostium gimnastyczki, a do tego metaliczny geometryczny pasek w talii.

Natomiast doszło do modowej wpadki – z rajstop wystaje podszewka, która wystaje i wygląda jak podpaska. UPS!