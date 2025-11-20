Margaret kupiła dom w Hiszpanii. Ruinę zamieniła w nowoczesną willę
Margaret od dłuższego czasu jest związana z Piotrem Kozieradzkim. To właśnie z nim artystka przez dłuższy czas mieszkała w domku holenderskim.
Później jednak zdecydowali się na zmiany i zdecydowali się kupić nieruchomość w Hiszpanii.
Margaret zdradziła, że Hiszpania jest jej azylem, w którym kocha ładować baterie przed pracowitym czasem koncertowym.
„Hiszpania to była moja ucieczka zimowo-jesienna i ja w sumie najbardziej uciekłam przed brakiem słońca. Pierwszy raz mam tak, że po zimie nie muszę się zbierać z podłogi i 'muszę chcieć robić rzeczy’, tylko po prostu mam tę baterię naładowaną na full” – opowiadała Margaret w rozmowie ze Światem Gwiazd.
Na początku jednak posiadłość, którą kupiła Margaret wraz z mężem, nie wyglądała jak z wnętrzarskich katalogów.
Para musiała poświęcić sporo czasu, żeby wyremontować willę i postawić ją do pionu.
Na szczęście dziś jej willa prezentuje się bosko. Margaret włożyła w remont sporo pieniędzy i pomysłów.
Starała się jednak utrzymać jej boho charakter, ponieważ wokalistka na co dzień nie lubi luksusowych wnętrz. Zamiast tego ceni sobie spokój i bliskość natury.
Zaskakującą metamorfozę przeszedł salon piosenkarki, który dziś powalana na kolana swoją przytulnością i ciepłem.
Beżowe ściany świetnie ogrzały cały klimat, a stylowe meble dodały charakteru.
Aż trudno oderwać wzrok od hiszpańskiej willi artystki. Widać, że włożyła sporo serca w remonty, które nie poszły na marne.
Dziś w jej domu w Hiszpanii chętnie spotyka się z przyjaciółmi oraz rodziną i spędza z nimi miło czas.
bardzo ładne, chociaż biednie
