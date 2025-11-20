Nawigacja

Margaret kupiła dom w Hiszpanii. Ruinę zamieniła w nowoczesną willę

Autor Maciej Lechociński

1/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii 
Margaret, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.
source: fot. AKPA

Margaret od dłuższego czasu jest związana z Piotrem Kozieradzkim. To właśnie z nim artystka przez dłuższy czas mieszkała w domku holenderskim. 

Później jednak zdecydowali się na zmiany i zdecydowali się kupić nieruchomość w Hiszpanii.

2/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii 
Dom Margaret w Hiszpanii, fot.: Instagram
source: fot. AKPA

Margaret zdradziła, że Hiszpania jest jej azylem, w którym kocha ładować baterie przed pracowitym czasem koncertowym.

„Hiszpania to była moja ucieczka zimowo-jesienna i ja w sumie najbardziej uciekłam przed brakiem słońca. Pierwszy raz mam tak, że po zimie nie muszę się zbierać z podłogi i 'muszę chcieć robić rzeczy’, tylko po prostu mam tę baterię naładowaną na full” – opowiadała Margaret w rozmowie ze Światem Gwiazd.

3/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii 
Margaret kupiła dom w Hiszpanii. Ruinę zamieniła w nowoczesną willę
source: fot. Instagram

Na początku jednak posiadłość, którą kupiła Margaret wraz z mężem, nie wyglądała jak z wnętrzarskich katalogów.

Para musiała poświęcić sporo czasu, żeby wyremontować willę i postawić ją do pionu.

4/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii 
Margaret kupiła dom w Hiszpanii. Ruinę zamieniła w nowoczesną willę
source: fot. Instagram

Na szczęście dziś jej willa prezentuje się bosko. Margaret włożyła w remont sporo pieniędzy i pomysłów. 

Starała się jednak utrzymać jej boho charakter, ponieważ wokalistka na co dzień nie lubi luksusowych wnętrz. Zamiast tego ceni sobie spokój i bliskość natury.

5/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii 
Margaret kupiła dom w Hiszpanii. Ruinę zamieniła w nowoczesną willę
source: fot. Instagram

Zaskakującą metamorfozę przeszedł salon piosenkarki, który dziś powalana na kolana swoją przytulnością i ciepłem.

Beżowe ściany świetnie ogrzały cały klimat, a stylowe meble dodały charakteru.

6/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii 
@margaret_ofc Glow up mojej ruderki w Hiszpanii 🏠 #margaret #dom #hiszpania #glowup ♬ dźwięk oryginalny - Margaret

Aż trudno oderwać wzrok od hiszpańskiej willi artystki. Widać, że włożyła sporo serca w remonty, które nie poszły na marne.

Dziś w jej domu w  Hiszpanii chętnie spotyka się z przyjaciółmi oraz rodziną i spędza z nimi miło czas.

7/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii
Dom Margaret w Hiszpanii, fot.: Instagram
8/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii
Dom Margaret w Hiszpanii, fot.: Instagram
9/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii
Dom Margaret w Hiszpanii, fot.: Instagram
10/10 Tak wygląda dom Margaret w Hiszpanii
Dom Margaret w Hiszpanii, fot.: Instagram
2 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze

bardzo ładne, chociaż biednie

Odpowiedz

Na te 💰 ta stanik? Ja patrole. A gdzie por Asus. Ci co z reguły w Opolu a sradwadus? No gdzie? Już nie masz 0 miesiączki jak bezzębny łączcie?

Odpowiedz
Najnowsze
Zobacz również
﻿