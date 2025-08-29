Marta Krupa po rozwodzie znalazła szczęście w Polsce! Tak mieszka w wynajmowanym domu w Warszawie

Marta Krupa urządziła się w nowym domu w Polsce

Decyzja o przeprowadzce do Polski zapadła po bolesnym rozwodzie z zawodowym kierowcą rajdowym, Marco Andrettim. Związanie tego kroku z potrzebą zmiany i odnowy życia było dla Marty kluczowe.

Jak opowiadała, zakończyła się jej umowa w Kalifornii, a Polskę łączyła z nią silna więź kulturowa. Nie chciała także zostawiać swoich ukochanych piesków w USA, dlatego podjęła świadomą decyzję, by przeprowadzić się z nimi do Polski. Wynajęła dom z ogrodem w Warszawie, w którym psy mają przestrzeń do biegania.

Choć początkowo był to najem, nie wyklucza zakupu nieruchomości, jeśli energia tego miejsca będzie właściwa.