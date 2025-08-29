Marta Krupa po rozwodzie znalazła szczęście w Polsce! Tak mieszka w wynajmowanym domu w Warszawie
Nowe miejsce, nowe wyzwania i powrót do pasji sprzed lat.
Marta Krupa, młodsza siostra znanej modelki Joanny Krupy, urodziła się i dorastała w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.
Z czasem rozwinęła karierę jako modelka, aktorka i influencerka – występowała m.in. w amerykańskim thrillerze You Can’t Have It, pojawiała się w programach takich jak The Real Housewives of Miami czy polskim Dancing with the Stars.
Decyzja o przeprowadzce do Polski zapadła po bolesnym rozwodzie z zawodowym kierowcą rajdowym, Marco Andrettim. Związanie tego kroku z potrzebą zmiany i odnowy życia było dla Marty kluczowe.
Jak opowiadała, zakończyła się jej umowa w Kalifornii, a Polskę łączyła z nią silna więź kulturowa. Nie chciała także zostawiać swoich ukochanych piesków w USA, dlatego podjęła świadomą decyzję, by przeprowadzić się z nimi do Polski. Wynajęła dom z ogrodem w Warszawie, w którym psy mają przestrzeń do biegania.
Choć początkowo był to najem, nie wyklucza zakupu nieruchomości, jeśli energia tego miejsca będzie właściwa.
Marta porzuciła życie w tzw. „złotej klatce” i postanowiła realizować swoje marzenia, czyli muzyka z dzieciństwa stała się jej ścieżką zawodową.
W przeszłości śpiewała w chórze, chodziła do szkoły muzycznej, ale zawsze była nieśmiała i wątpiła w siebie.
Teraz jest aktywna jako wokalistka. Napisała i nagrała kilka singli, m.in. „Call Me”, „Thank You” i „Hide & Seek’.
Jej debiutancki singiel „Call Me” powstał we współpracy z Tomkiem Lubertem i Andrew Lane w Kalifornii; nad kolejnymi utworami pracuje m.in. z producentami Jeremim Siejką i Adamem Zwiążkiem.
Anonim | 30 sierpnia 2025
Greta | 30 sierpnia 2025
Opieka medyczna …. i nie ma tylu oszustow co w usa. Mozna oddychac.
Ja tez zaluje ze wyjechalam, ale maz mnie oszukal obietnicami przed slubem a pozniej szantazowal ze odbierze opieke i nie zobacze dzieci jak wystapie o rozwod.
Anna | 29 sierpnia 2025
Polskę z nią laczy silna wiez???
Nie sadze