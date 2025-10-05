times-dark
Kozaczek
Meghan Markle po 3 latach powróciła do Europy! Zadała szyku w dwóch stylizacjach

Zaskoczyła swoją obecnością na Paris Fashion Week.

Meghan Markle
05.10.2025
Karolina T.
Meghan Markle znów znalazła się w centrum uwagi. Księżna Sussex pojawiła się w Paryżu na pokazie Balenciagi w ramach trwającego Paris Fashion Week, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów i fanów mody na całym świecie.

To wyjątkowe wydarzenie nie tylko ze względu na sam prestiż pokazu, ale także dlatego, że to pierwsza wizyta Meghan w Europie od trzech lat. Ostatni raz była tu w 2022 roku, kiedy uczestniczyła w pogrzebie królowej Elżbiety II.

Na pokazie Balenciagi księżna pojawiła się w stylizacji utrzymanej w duchu minimalizmu i elegancji — dokładnie tak, jak przystało na ikonę współczesnego stylu. Choć niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że jej udział w wydarzeniu może być próbą powrotu do świata europejskiej elity, inni widzą w tym po prostu naturalny krok w kierunku dalszego rozwoju marki osobistej Meghan.

Nie da się ukryć, że jej powrót na europejskie salony wzbudza ogromne emocje. Czy to zapowiedź częstszych wizyt księżnej po tej stronie Atlantyku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, Meghan Markle wciąż potrafi przyciągnąć uwagę i wywołać dyskusję, gdziekolwiek się pojawi.

Anonim | 5 października 2025 Odpowiedz

Najwazniejsze ze Fotografowie i Reporterzy sa i jest zamieszanie zwiazane z jej osoba( zarozumiala, zadufana i narcyztyczna osoba) Dla rozglosu zrobi wszystko!!!!!!!! Nie wazne jakim kosztem……

jan | 5 października 2025 Odpowiedz

gdzie ten szyk ma sie szyk nawet w spodniach za 100 u niej nawet w drogich ciuchach brak szyku maja tak niektore

