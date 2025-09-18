Melania Trump miała dzień pełen wrażeń w Londynie! Najpierw spotkanie z królową, a potem z księżną Kate

Melania Trump zwiedza bibliotkę z królową Camillą

Melania Trump tego dnia postawiła na elegancki, dopasowany komplet ze skóry w kolorze karmelowym. Zestaw składał się z taliowanej marynarki zapinanej na guziki i spódnicy do kolan, a całość uzupełniły cieliste szpilki.

Królowa Camilla natomiast zadała szyku w białej kreacji za kolano, z pionowymi, cienkimi. Do tego dobrała czarne czółenka oraz perłowy naszyjniki z kolczykami.