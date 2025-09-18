Melania Trump miała dzień pełen wrażeń w Londynie! Najpierw spotkanie z królową, a potem z księżną Kate
Tylko spójrzcie, jak panie pięknie się prezentowały!
1 / 6
Rozgrzewająca media i internautów wizyta Donalda Trumpa i Melanii Trump u króla Karola III właśnie dobiegła końca.
Po dyplomatycznych rozmowach i wielkim bankiecie w Windsorze przyszedł czas na wyjazd. Zanim jednak to, panie z rodziny królewskiej zapewniły pierwszej damie USA dzień pełen atrakcji.
2 / 6
Królowa Camilla i Król Karol III zabrali prezydenta Donalda Trumpa i jego żonę na spacer po Królewskiej Bibliotece w Zamku Windsor i tak pożegnali parę prezydencką.
3 / 6
Melania Trump tego dnia postawiła na elegancki, dopasowany komplet ze skóry w kolorze karmelowym. Zestaw składał się z taliowanej marynarki zapinanej na guziki i spódnicy do kolan, a całość uzupełniły cieliste szpilki.
Królowa Camilla natomiast zadała szyku w białej kreacji za kolano, z pionowymi, cienkimi. Do tego dobrała czarne czółenka oraz perłowy naszyjniki z kolczykami.
4 / 6
To jednak nie koniec!
Melania Trump popołudnie spędziła w towarzystwie księżnej Kate Middleton. Na tę okoliczność pierwsza dama postanowiła zmienić swoją stylizację, jednak wciąż pozostała wierna poprzednim kolorom. Tym razem postawiła na zamszową, kurtkę z kieszeniami, jasne i eleganckie spodnie oraz karmelowe baletki ze złotym akcentem.
Księżna Kate natomiast wybrała już nieco bardziej jesienną stylizację w postaci czarnych kozaków, brązowej spódnicy, kurtki i apaszki w kolorach butelkowej zieleni. Jak podają media, obie panie założyły stylizacje od Ralpha Laurena.
5 / 6
Melania Trump i Księżna Kate na zwieńczenie wizyty spędziły uroczy czas z dziećmi na zabawie i rozmowach.
6 / 6
Ula | 19 września 2025
Pięknie wyglądają obie ale księżna to klasa sama w sobie nienaganny piękny strój.
Anonim | 18 września 2025
Z
Łykanie ćw czy cz qek. Fascynujące relacje, a las u mają stulatk. Czy io