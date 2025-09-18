times-dark
Kozaczek
Melania Trump miała dzień pełen wrażeń w Londynie! Najpierw spotkanie z królową, a potem z księżną Kate

Tylko spójrzcie, jak panie pięknie się prezentowały!

Donald Trump Królowa Camilla Księżna Kate Melania Trump Rodzina Królewska
/ 18.09.2025 /
KJ
krolowa-kamila-melania-trump źródło Aaron Chown / Reuters / Forum

1 / 6

Melania Trump zwiedza bibliotkę z królową Camillą

Rozgrzewająca media i internautów wizyta Donalda Trumpa i Melanii Trump u króla Karola III właśnie dobiegła końca.

 

Po dyplomatycznych rozmowach i wielkim bankiecie w Windsorze przyszedł czas na wyjazd. Zanim jednak to, panie z rodziny królewskiej zapewniły pierwszej damie USA dzień pełen atrakcji.

krolowa-kamila-melania-trump- źródło Aaron Chown / Reuters / Forum

2 / 6

Melania Trump zwiedza bibliotkę z królową Camillą

Królowa Camilla i Król Karol III zabrali prezydenta Donalda Trumpa i jego żonę na spacer po Królewskiej Bibliotece w Zamku Windsor i tak pożegnali parę prezydencką.

3 / 6

Melania Trump zwiedza bibliotkę z królową Camillą

Melania Trump tego dnia postawiła na elegancki, dopasowany komplet ze skóry  w kolorze karmelowym. Zestaw składał się  z taliowanej marynarki zapinanej na guziki i spódnicy do kolan, a całość  uzupełniły cieliste szpilki.

 

Królowa Camilla natomiast zadała szyku w białej kreacji za kolano, z pionowymi, cienkimi. Do tego dobrała czarne czółenka oraz perłowy naszyjniki z kolczykami.

melania-trump-ksiezna-kate źródło Yui Mok / Reuters / Forum

4 / 6

Melania Trump i Księżna Kate na spotkaniu z dziećmi

To jednak nie koniec!

Melania Trump popołudnie spędziła w towarzystwie księżnej Kate Middleton. Na tę okoliczność pierwsza dama postanowiła zmienić swoją stylizację, jednak wciąż pozostała wierna poprzednim kolorom. Tym razem postawiła na zamszową, kurtkę z kieszeniami, jasne i eleganckie spodnie oraz karmelowe baletki ze złotym akcentem.

 

Księżna Kate natomiast wybrała już nieco bardziej jesienną stylizację w postaci czarnych kozaków, brązowej spódnicy, kurtki i apaszki w kolorach butelkowej zieleni. Jak podają media, obie panie założyły stylizacje od Ralpha Laurena.

melania-trump-ksiezna-kate- źródło Nathan Howard / Reuters / Forum

5 / 6

Melania Trump i Księżna Kate na spotkaniu z dziećmi

Melania Trump i Księżna Kate na zwieńczenie wizyty spędziły uroczy czas z dziećmi na zabawie i rozmowach.

6 / 6

Melania Trump i Księżna Kate na spotkaniu z dziećmi
Ula | 19 września 2025 Odpowiedz

Pięknie wyglądają obie ale księżna to klasa sama w sobie nienaganny piękny strój.

Anonim | 18 września 2025 Odpowiedz

