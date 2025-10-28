times-dark
Kozaczek
Newsy

1. rocznica śmierci Elżbiety Zającówny. Jej mąż zauroczył się nią w filmie „Vabank”, siostra zmarła, a córka…

Córka Gabriela poszła w całkiem innym zawód.

Elżbieta Zającówna
/ 28.10.2025 /
Karolina T.
< Wróć do artykułu
Elżbieta Zającówna, fot. AKPA.

1 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Śmierć aktorki Elżbiety Zającówny wielu zszokowała.

Zmarła w wieku 66 lat. Zostawiła pogrążonych w żałobie męża Krzysztofa Jaroszyńskiego oraz 33-letnią córkę Gabrielę.

Elżbieta Zającówna, SK, fot. Kurnikowski/AKPA.

2 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Niestety aktorka musiała zrezygnować z kariery ze względu na chorobę. Zdiagnozowano u niej  chorobę von Willebranda –dolegliwość, która powoduje problemy z krzepliwością krwi, prowadząc do przedłużających się krwawień:

„Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie” – przyznała w rozmowie z magazynem „VIVA!”.

akpa20210810_polprzewodnik_mb_87548

3 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Elżbieta Zającówna znana przede wszystkim z ról w serialach takich produkcji, jak „Vabank”, „Seksmisja”, czy „Matki, żony i kochanki”. 

W życiu prywatnym od wielu lat związana jest z polskim reżyserem Krzysztofem Jaroszyńskim, który jest także twórcą wielu programów telewizyjnych oraz reżyserem teatralnym i scenarzystą.

Krzysztof Jaroszyński, Elżbieta Zającówna, SK, fot. Niemiec/AKPA.

4 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Elżbieta Zającówna i Krzysztof Jaroszyński poznali się w latach 80.

Scenarzysta zauroczył się w aktorce, kiedy grała w filmie „Vabank”.

Następnie spotkali się razem w teatrze Syrena, w którym Krzysztof przygotowywał swoją kolejną sztukę.

Elżbieta Zającówna, SK, fot. Engelbrecht/AKPA.

5 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Para doczekała się córki Gabrieli, która przez chwile grała w serialu „Graczykowie”, którego twórcą był jej tata Jaroszyńki.

W kwietniu 2024 roku skończyła 33 lata. Dziś pracuje w marketingu – w jednej z najważniejszych światowych firm komputerowych CD Projekt Red.

Poza tym tańczyła, a nawet prowadziła zajęcia w szkole Agustina Egurroli.

13409h (1)

6 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Elżbieta Zającówna, oprócz kariery aktorskiej, od lat zaangażowana była jw działalność charytatywną.

Od 1999 roku działa na rzecz Fundacji Polsat, która wspiera dzieci chore i potrzebujące pomocy.

festiwal94

7 / 7

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Zającówna zajmowała się także dziećmi zmarłej siostry: Martą i Tomaszem oraz ich dziećmi, których nazywała „wnukami”:

„Są dla mnie jak najbliższa rodzina. Nawet mówię o nich „moje krakowskie dzieci”. Ich dobro bardzo leży mi na sercu” – powiedziała w wywiadzie dla magazynu „Świat i ludzie”.

KOMENTARZE
< Wróć do artykułu Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 28 października 2025 Odpowiedz

Piękna kobieta .

smutek | 29 października 2024 Odpowiedz

Szok,młoda kobieta…żal córki ze tak młodo mamę straciła

Anonim | 28 października 2025 Odpowiedz

Życie tylko nie bajka,

POLECANE DLA CIEBIE
Poseł przyłapany na kradzieży w IKEI. Jest nagranie i oświadczenie sklepu!
Aktualności Newsy Skandale
Poseł przyłapany na kradzieży w IKEI. Jest nagranie i oświadczenie sklepu!
Konrad Berkowicz tłumaczy się z zajścia przy kasie samoobsługowej.
Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy
Żebrowscy znaleźli się w samym środku huraganu Melissa.
Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Newsy Polscy celebryci
Ada Fijał Izabella Krzan
Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Styl, odwaga i moda w najlepszym wydaniu!
Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!
Newsy Polscy celebryci
Michał żebrowski Ola żebrowska
Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!
Aktor relacjonuje dramatyczne chwile z hotelowego pokoju.
Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”
Newsy Z życia gwiazd
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”
Huragan Melissa zbliża się do Jamajki z prędkością ponad 350 km/h.
Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Newsy Polscy celebryci
Jungowska
Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Dziś prowadzi własny biznes i zarabia na książkach dla dzieci!
Brigitte Macron ofiarą skandalu! W dokumentach widniała jako… mężczyzna
Aktualności Newsy Skandale
Brigitte Macron
Brigitte Macron ofiarą skandalu! W dokumentach widniała jako… mężczyzna
W dokumentach urzędowych zmieniono jej płeć na męską.
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Nie spodziewała się tego powrotu do pracy. Reakcja aktorki mówi wszystko.
Marcin Rogacewicz pierwszy raz zabrał głos po „TzG”! Słowa o Kaczorowskiej wzbudziły niesmak?
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz pierwszy raz zabrał głos po „TzG”! Słowa o Kaczorowskiej wzbudziły niesmak?
Nie krył emocji po odpadnięciu...
Kaczorowska polubiła komentarze atakujące jury „TzG”. „Jury może Ci buty czyścić!”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska polubiła komentarze atakujące jury „TzG”. „Jury może Ci buty czyścić!”
Nie wytrzymała i dała do zrozumienia, co naprawdę myśli o werdykcie?
Kaczorowska i Rogacewicz szokują decyzją tuż po odpadnięciu z „TzG”! „Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne…”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Polsat
Kaczorowska i Rogacewicz szokują decyzją tuż po odpadnięciu z „TzG”! „Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne…”
Para po emocjonującym odcinku „Tańca z Gwiazdami” znów znalazła się w centrum medialnej burzy.
Sandra Kubicka wspomina swój ślub z Baronem. Teraz ŻAŁUJE jednego…
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Aleksander Baron Sandra Kubicka
Sandra Kubicka wspomina swój ślub z Baronem. Teraz ŻAŁUJE jednego…
Sandra Kubicka zaskoczyła wyznaniem o swoim ślubie.
Szklanka soku z rana przyspiesza starzenie? Dr Emma Kiworkowa startuje z podcastem Dr Emma’s Lab
Newsy
Szklanka soku z rana przyspiesza starzenie? Dr Emma Kiworkowa startuje z podcastem Dr Emma’s Lab
Gościem pierwszego odcinka jest dr Tadeusz Oleszczuk, ginekolog-położnik.
Agnieszka Hyży ujawnia, co Basia Bursztynowicz mówiła przed startem „TzG”. Nie tak to sobie wyobrażała
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Hyży Barbara Bursztynowicz
Agnieszka Hyży ujawnia, co Basia Bursztynowicz mówiła przed startem „TzG”. Nie tak to sobie wyobrażała
W rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co wyznała jej Bursztynowicz przed emisją show.
Tak wyluzowanych Kurzopków jeszcze nie widzieliśmy. Jeden z gości pokazał, co działo się na parkiecie późną nocą
Newsy
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Tak wyluzowanych Kurzopków jeszcze nie widzieliśmy. Jeden z gości pokazał, co działo się na parkiecie późną nocą
To była szalona noc.
Bursztynowicz i Kassin OLANI przez Kaczorowską i Rogacewicza. „Nie chcieli tego kontaktu” (WIDEO)
Newsy Polscy celebryci Programy TV VIDEO Kozaczka
Agnieszka Kaczorowska Barbara Bursztynowicz
Bursztynowicz i Kassin OLANI przez Kaczorowską i Rogacewicza. „Nie chcieli tego kontaktu” (WIDEO)
Czuli się okropnie?!
 