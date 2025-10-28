1. rocznica śmierci Elżbiety Zającówny. Jej mąż zauroczył się nią w filmie „Vabank”, siostra zmarła, a córka…

Kim jest Elżbieta Zającówna?

Niestety aktorka musiała zrezygnować z kariery ze względu na chorobę. Zdiagnozowano u niej chorobę von Willebranda –dolegliwość, która powoduje problemy z krzepliwością krwi, prowadząc do przedłużających się krwawień:

„Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie” – przyznała w rozmowie z magazynem „VIVA!”.