Okrzyknięto ją „najpiękniejszą królową świata” i „księżną Kate Himalajów”. Kim jest Jetsun Pema?

Jetsun Pema i Jigme Khesarem Namgyel Wangchuck

Historia jej znajomości z obecnym mężem, królem Jigme Khesarem Namgyel Wangchuckiem, przypomina gotowy materiał na romantyczny film lub bajkę Disneya. Po raz pierwszy spotkali się w 1997 roku podczas rodzinnego pikniku, gdy Jetsun miała 7 lat, a przyszły król 17. Według relacji świadków, dziewczynka podeszła do niego, przytuliła go i zapytała, czy ją poślubi. Król odpowiedział, że jeśli obydwoje będą wolni, gdy dorosną, to chętnie uczyni ją swoją żoną. Inna wersja tej historii sugeruje, że przyszły władca Bhutanu odwiedził szkołę, do której uczęszczała dziewczynka, a Jetsun pomimo dzielącej ich różnicy wieku już wtedy oświadczyła się księciu.