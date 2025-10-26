Oto kulisy wesela Cichopek i Kurzajewskiego! Aktorka zabrała głos po ślubie (WIDEO)

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

W sobotę, 25 października, odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który śmiało można nazwać show-biznesowym wydarzeniem roku.

Ceremonia miała miejsce w luksusowym hotelu „Drób” położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego, gdzie młoda para zapewniła sobie i gościom pełną prywatność.

Na przyjęciu pojawiło się około 140 osób, w tym zaprzyjaźnione gwiazdy: Anna Lewandowska, Aleksander Sikora oraz Agnieszka i Grzegorz Hyżowie.