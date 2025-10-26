times-dark
Kozaczek
Oto kulisy wesela Cichopek i Kurzajewskiego! Aktorka zabrała głos po ślubie (WIDEO)

Katarzyna Cichopek opublikowała pierwsze wideo po ślubie z Maciejem Kurzajewskim.

Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
/ 26.10.2025 /
Marysia
Cichopek-kurzajewski źródło Instagram

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

To już oficjalne! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są małżeństwem! Po miesiącach medialnych spekulacji para w końcu powiedziała sobie sakramentalne „tak”. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze ujęcia z ich wesela. Wideo, które opublikowała Cichopek, rozczuliło internautów.

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

W sobotę, 25 października, odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który śmiało można nazwać show-biznesowym wydarzeniem roku.

Ceremonia miała miejsce w luksusowym hotelu „Drób” położonym w otulinie Poleskiego Parku Narodowego, gdzie młoda para zapewniła sobie i gościom pełną prywatność.

Na przyjęciu pojawiło się około 140 osób, w tym zaprzyjaźnione gwiazdy: Anna Lewandowska, Aleksander Sikora oraz Agnieszka i Grzegorz Hyżowie.

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

W niedzielne popołudnie Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie film w którym pokazuje kulisy imprezy.

„Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie TAK 💕💍”

– napisała świeżo upieczona pani Kurzajewska.

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

Aktorka podziękowała także wszystkim, którzy pomogli zorganizować uroczystość:

„Dziękujemy z całego serca! Tu zawsze czujemy się jak w domu”

-dodała, oznaczając hotel, florystów i swoją przyjaciółkę odpowiedzialną za dekoracje.

Na opublikowanym wideo widać również fragmenty wnętrz sali weselnej – kryształowe kielichy, srebrne świeczniki i bukiety z białych róż i kalii. Całość utrzymana była w eleganckiej, stonowanej kolorystyce, z nutą klasycznego glamour.

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

Internauci nie kryją zachwytu:

„Cudownie razem wyglądacie! Dużo miłości!”
„Najpiękniejszy ślub roku, wszystko z klasą.”
„Taka prawdziwa, szczera miłość – widać i czuć!”

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!

Nie zabrakło też zabawnych momentów. Jak donoszą goście, na weselu serwowano czteropiętrowy tort, a fotobudka przypominała okładkę magazynu Vogue prawdopodobnie nawiązującą żartobliwie do słynnego wideo Friza i Wersow.

Cichopek miała tego dnia aż cztery kreacje, każdą utrzymaną w innym stylu, ale zawsze z akcentem klasy i prostoty. Na opublikowanych zdjęciach widzimy ją w eleganckiej białej sukni z długim rękawem i głębokim dekoltem, trzymającą bukiet z kalii.

Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!
Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!
Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!
Kurzopkowie pokazali kulisy wesela!
Anonim | 26 października 2025 Odpowiedz

Piękna para , życzę szczęścia na nowej drodze życia ♥️

On | 26 października 2025 Odpowiedz

Naprawde pieknie. Zycze szczescia 💕🎈💌

