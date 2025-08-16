times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd na zlocie fanów serialu „Ranczo”. Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Małgorzata Królikowska…(FOTO)

Sylwester Maciejewski, Wojciech Wysocki, Bogdan Kalus, Grażyna Zielińska...

Grażyna Zielińska Grzegorz Wons Małgorzata Ostrowska+-+królikowska Piotr Pręgowski Ranczo Sylwester Maciejewski Violetta Arlak Wojciech Wysocki
/ 16.08.2025 /
KJ
akpa20250816_4ranczo_pw_9113 źródło AKPA

1 / 14

Piotr Pręgowski
akpa20250816_4ranczo_pw_9056 źródło AKPA

2 / 14

Grzegorz Wons
akpa20250816_4ranczo_pw_9339 źródło AKPA

3 / 14

Violetta Arlak
akpa20250816_4ranczo_pw_9409 źródło AKPA

4 / 14

Sylwester Maciejewski
akpa20250816_4ranczo_pw_9588 źródło AKPA

5 / 14

Małgorzata Ostrowska-Królikowska
akpa20250816_4ranczo_pw_9308 źródło AKPA

6 / 14

Wojciech Wysocki
akpa20250816_4ranczo_pw_9489 źródło AKPA

7 / 14

Grażyna Zielińska
akpa20250816_4ranczo_pw_9542 źródło AKPA

8 / 14

Bogdan Kalus
akpa20250816_4ranczo_pw_9456 źródło AKPA

9 / 14

Piotr Ligienza
akpa20250816_4ranczo_pw_9250 źródło AKPA

10 / 14

Anna Iberszer
akpa20250816_4ranczo_pw_9377 źródło AKPA

11 / 14

Beata Olga Kowalska
akpa20250816_4ranczo_pw_9099 źródło AKPA

12 / 14

Piotr Pręgowski
akpa20250816_4ranczo_pw_9180 źródło AKPA

13 / 14

Zlot fanów serialu "Ranczo"
akpa20250816_4ranczo_pw_9189 źródło AKPA

14 / 14

Zlot fanów serialu "Ranczo"
amelka | 17 sierpnia 2025 Odpowiedz

damiś w tle

anna | 16 sierpnia 2025 Odpowiedz

Wspaniała impreza,szkoda że tak rzadko jest organizowana, pozdrawiam wszystkich uwielbianych aktorów!

